Hoe vuil en ongezond is onze lucht? Klimaatexpert Wouter Lefebvre: 'Elk jaar kost luchtvervuiling ons 8 miljard euro en 8.340 doden'

'Door dieselgate en de sjoemelsoftware vervuilt een dieselwagentje nu méér dan een vrachtwagen'

We spreken Wouter Lefebvre in de kraaknette buitenlucht – of zo lijkt het toch – van de tuin bij VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek. Hier specialiseert de doctor in de klimatologie zich al tien jaar in het in kaart brengen van onze luchtkwaliteit. Hij en zijn collega’s zijn druk in de weer met de resultaten van CurieuzeNeuzen. Voor die groots opgezette burgercampagne werd in mei van dit jaar de luchtkwaliteit gemeten op 20.000 plekken in Vlaanderen.

Wouter Lefebvre «De resultaten van die campagne zullen aantonen wat wij wetenschappers al een paar jaar zeggen: het probleem beperkt zich niet tot Antwerpen en Gent, ook in een kleine gemeente als pakweg Herselt zijn er plaatsen met een hogere concentratie aan stikstofdioxide.»

HUMO Wil dat zeggen dat er meer luchtvervuiling is?

Lefebvre «Dat is een moeilijk punt: luchtvervuiling bestaat altijd uit meerdere vervuilende stoffen, en het is onmogelijk om ze allemaal te meten. De buisjes van CurieuzeNeuzen meten alleen de stikstofdioxide in de lucht, verder niets. Stikstofdioxide heeft als voordeel dat het goedkoop en makkelijk meetbaar is, zeker in vergelijking met fijn stof. Een ander voordeel is dat er grote verschillen zijn tussen bijvoorbeeld het rustige Dessel, waar we nu zitten, en Brussel, waar veel verkeer is.

»Fijn stof is een totaal ander verhaal. Het grootste deel ervan wordt niet als fijn stof uitgestoten, maar als gassen zoals ammoniak, zwaveldioxide en stikstofdioxide. Als die stoffen in de atmosfeer met elkaar reageren, ontstaat er fijn stof. Dat proces verloopt traag, dus tegen die tijd is het al uitgewaaid over een grote oppervlakte. Daarom vind je hier in Dessel bijna evenveel fijn stof als in het drukke Borgerhout. Bij ammoniak denk je bijvoorbeeld aan de West-Vlaamse veeteelt, maar van het fijn stof dat door die ammoniak ontstaat, hebben wij hier evenveel last als in West-Vlaanderen, bij de bron.»