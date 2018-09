Hoe zou het eigenlijk zijn met... Paul de Leeuw?

'Ik vind mezelf een fijner iemand dan vijftien jaar geleden'

In de Spaanse hitte glinsteren de eerste zweetdruppeltjes op zijn unique selling point, die goeie teddybeerkop: ‘Als ze zeggen dat er geen verscheidenheid is op de tv-redacties, begrijp ik dat wel. Maar ja: ik ben zelf ook 56. Ik heb geen verscheidenheid in mijn vriendenkring. Terwijl het op de school van mijn kinderen gelukkig barst van alle kleuren en rassen.’

HUMO En jij hebt vooral veel blanke mannen om je heen?

Paul De Leeuw «Wit. En vooral veel vrouwen.»

HUMO Europa is nog steeds voor het grootste deel blank. Zo gek is dat ook niet.

De Leeuw «Wit. Je moet wit zeggen.»

HUMO Wit is overgewaaid uit Amerika. Ik zeg gewoon blank.

De Leeuw «Maar blank is koloniaal. Er is een boekje van, euh, Amusha Bezoezoem of zo. ‘Het blijven net mensen’, of hoe heet het. Daarin legt ze heel duidelijk uit dat het woord ‘blank’ te maken heeft met een koloniaal verleden. En als mensen zich daaraan storen of zich gekwetst voelen, wie zijn wij dan om ons niet aan te passen?»

HUMO Hoor wie het zegt.

De Leeuw «Tijden veranderen. Dit is iets van deze tijd. Maar ik zeg niet dat ik in de toekomst niemand meer zal kwetsen, want daar zijn onze tenen tegenwoordig te lang voor.»

HUMO Hoe lastig is het om goed amusement te maken als je worstelt met politieke correctheid?

De Leeuw «Je moet nu wel alles wikken en wegen. En ik ben nogal een flapuit. Ja, ik ben ook een excuustruus, hoor. Een vriendin van mij zei een keer: ‘Als jij iets verkeerd doet, gooi je er gelijk een bosje rozen tegenaan.’

»We moeten ook niet te heetgebakerd zijn. Iemand zei pas: ‘Ik ga mijn kind niet als een mietje opvoeden.’ Hij bedoelde: ‘We gaan ’m niet slap opvoeden.’ Dat is gewoon een uitdrukking. Net als de pijp aan Maarten geven. Dat gaat niet ten koste van de pijp of van Maarten. Dus we mogen wel iets soepeler zijn. Op alle slakken leggen we nu zout. Ik doe er ook aan mee, hoor.

»Die nieuwe Zweedse sekswet is ook wel grappig. Je moet eerst toestemming vragen voor je met iemand seks hebt. Ik ben weleens zo dronken geweest dat ik mijn naam niet eens kon uitspreken, laat staan: ‘Wil je seks?’»