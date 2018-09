Onder professoren (1), Humo gaat naar de universiteit: 'Als studenten inderdaad elk jaar dommer zouden zijn, gaven we nu les aan bavianen'

'Ik vind dat er aan onze universiteiten meer aandacht mag komen voor genuanceerde stellingen en interessante conservatieve stemmen'

HUMO Laten we met de deur in huis vallen: zijn de studenten dommer dan in uw tijd?

WILLEM LEMMENS (professor filosofie Universiteit Antwerpen, echtgenoot van VRT-journaliste Kathleen Cools) «De verleiding om dat te zeggen wordt groter naarmate je ouder wordt (lacht). Door de democratisering van het onderwijs is het publiek diverser geworden en zijn de kwaliteitsverschillen onvermijdelijk groter. Als een prof ons indertijd had uitgelegd dat Plato en Aristoteles van vóór onze jaartelling zijn, zouden wij gechoqueerd geweest zijn. Vandaag kunnen sommige eerstejaarsstudenten de klassieken minder goed plaatsen. Als ik tijdens het college ethiek naar ‘Anna Karenina’ verwijs, moet ik uitleg geven. Tolstoj. Rusland. Dubbele moraal. Hartstocht.

»Sommige studenten zijn daarom niet minder zelfverzekerd. Toen ik tijdens een mondeling examen een student onderbrak en zei dat ‘Lettres persanes’ niet van Rousseau maar van Montesquieu is, klonk het: ‘Bent u daar wel zeker van, professor?’ (lacht) Misplaatste mondigheid, in de hoop dat ze er zo mee wegkomen.»

HENDRIK CAMMU (professor gynaecologie VUB) «De algemene kennis van de studenten is minder groot dan die van ons, maar dat heeft niets met hun IQ te maken. Wel met het schoolsysteem, dat niet meer inzet op kennisoverdracht. Maar laten we niet dramatiseren. Ik geef mijn studenten soms een lijstje met tien namen – Hitler, Napoleon, Alexander de Grote, enzovoort – en zeg: ‘Rangschik ze in chronologische volgorde.’ Je zou kunnen denken dat ze de 16de eeuw niet meer van de 20ste eeuw kunnen onderscheiden, maar dat valt heel goed mee. En ze scoren misschien minder goed qua algemene kennis, maar op het vlak van medische kennis weten ze meer dan wij indertijd. Er valt natuurlijk ook meer te weten dan pakweg veertig jaar geleden.»

HUMO U moet geen tijd stoppen in het aanleren van stof die ze al onder de knie hadden moeten hebben?

CAMMU «Nee. Maar mijn studenten zijn atypisch: ze zijn geslaagd voor een ingangsexamen waarvoor ze zich te pletter hebben gestudeerd. Er zijn wel grenzen: dat hebben we gemerkt toen de opleiding geneeskunde van zeven naar zes jaar is gegaan, zonder dat er is geschrapt in de studieonderdelen. Het aantal buizen is toen gestegen van 10 naar 40 procent.»

MAGALY RODRÍGUEZ (professor geschiedenis KU Leuven) «Ik heb een probleem met overtrokken pessimisme. Jean Paul Van Bendegem heeft het goed samengevat toen hij met emeritaat ging: ‘Als studenten inderdaad elk jaar dommer zouden zijn, gaven we nu les aan bavianen.’ (lacht) Het is denigrerend voor de studenten, en ik zie op intellectueel vlak geen achteruitgang. De talenkennis is een ander paar mouwen. Engels is geen probleem, maar Frans is een ramp. Lezen lukt nog, maar ik kan geen professor van de ULB vragen om een gastcollege in het Frans te komen geven.»