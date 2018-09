Fabre is natuurlijk in mijn onderbewustzijn gesukkeld door de berichten over misbruik binnen zijn gezelschap. De rukscène heb ik rechtstreeks uit zijn eigen werk: hij beeldt zichzelf al eens graag masturberend af. En autoritaire mannen vind ik al lastig sinds ik de meester van het vierde leerjaar tegensprak en er in verhouding tot mijn leeftijd en vergrijp onredelijk veel haat in zijn straffen leek te schuilen. Toch blijft de nachtmerrie spoken.

Ik wil me niet uitspreken over de zaak-Fabre zelf, ik kan alleen maar luisteren naar en meeleven met de betrokkenen en het verdere verloop afwachten. De zaak doet me nadenken over kunstenaars. Wat we van hen verwachten en hoe graag we hen op een verhoogje hijsen. Kunstenaars zijn speciale mensen, geloven we graag. Ze zijn uitzonderlijke figuren, vrije zielen. Ze staan buiten of zelfs boven het gekrioel van ons, gewone stervelingen, en kijken naar ons geploeter en distilleren daar kunst uit. Ware kunst, vrije kunst. Subversieve kunst, die ons de wereld anders doet bekijken. En tja, als je om al dat moois te maken een excentriekeling of een onhebbelijke bullebak moet zijn, dan is dat maar zo. Dat nemen we erbij, dat vinden we zelfs vermakelijk.

Maar wat blijft over van onze illusie van het scheppende genie, als we het gaan ontrafelen?