'632.000 keer bedankt!'

U bent met veel én u bent met steeds meer, zo blijkt uit de jongste CIM-cijfers. Volgens de recente bereikstudie van het Centrum voor Informatie over de Media, uitgevoerd tussen juni 2017 en mei 2018, wordt Humo wekelijks door 632.000 Vlamingen gelezen. Dat is een stijging met 9 procent in vergelijking met het vorige onderzoek. Welkom dus aan die tienduizenden nieuwe lezers en surfers, en bedankt aan de vele trouwe anderen. En wees gerust: we nemen ons voor om week na week nóg betere Humo’s af te leveren. Maar eerst: champagne!