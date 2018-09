'Fitnesstoestellen zijn goedkoper in januari, insectenspray in mei, tablets en laptops koop je het beste in augustus'

Björn Verdoodt (netbeheerders Eandis en Infrax) «Verwarming is in de herfst- en wintermaanden goed voor 60 procent van onze energiekost. Met een paar eenvoudige ingrepen kun je daar op besparen. Zet bijvoorbeeld een uur voor je gaat slapen de verwarming al in de nachtstand. Dat voel je niet, maar voor een gemiddeld Vlaams gezin kan dat tot een 100 euro per jaar opleveren. Bij de meeste mensen staat de verwarming overdag op 21 graden. Door ze één graadje lager te zetten, kun je tot 50 euro per jaar besparen. ’s Avonds overal de gordijnen of de rolluiken sluiten, kan je aardgasrekening per jaar met 60 euro doen dalen.

»Sluipverbruik kan ook veel geld kosten. We hebben veel meer toestellen in huis dan twintig jaar geleden. Opladers van smartphones, tablets en andere elektronica haal je best uit het stopcontact als er geen toestel op aangesloten is. Zet je tv helemaal uit, in plaats van stand-by. Door sluipverbruik te vermijden kan een gezin gemiddeld tussen de 40 en 75 euro per jaar besparen.

»Er zijn nog meer kleine ingrepen: stof je lampen regelmatig af, want stof zorgt voor extra verbruik. Ontdooi minstens één keer per jaar de diepvriezer. Kook met een deksel op de pot en doe er zo weinig mogelijk water in. Kleine porties aardappelen kook je beter in de microgolfoven. Dat is weer een winst van 12 euro per jaar.»

Katrien Smet (Vlaamse Milieumaatschappij) «De Vlaming verbruikt dagelijks gemiddeld zo’n 114 liter water per persoon. Dat gaat dan om kraantjeswater, regenwater en grondwater. Vergeleken met andere Europese landen zijn wij vrij zuinig. Het grootste verbruik zit bij – in die volgorde – de douche, het toilet en de wasmachine.

»Op het verbruik in de douche kun je besparen door gewoon korter te douchen. Het is al een goeie zaak dat we tegenwoordig vaker een douche nemen dan een bad, dat nog meer water verslindt. Maar als je lang onder de douche staat, verbruik je nog altijd veel. Je kunt in plaats van aparte kranen voor warm en koud water een kraan met één hendel in de douche plaatsen. Je verliest dan geen water door te zoeken naar de juiste temperatuur.