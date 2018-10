(Verschenen in Humo 3697 op 2 juli 2011)

Ezels maken meer slachtoffers dan vliegtuigrampen

Oké, oké, toegegeven: het bericht dat ongelukken met ezels meer doden veroorzaken dan vliegtuigrampen is inderdaad een al meermaals ontkrachte stadslegende. Jaarlijks sterven wereldwijd (gemiddeld genomen) zowat 1.100 mensen in vliegtuigongelukken, terwijl er over het aantal ezelsongelukken gewoon geen cijfers bestáán. Maar wat de wetenschappers die deze legende zo graag ontkrachten er nooit bij vertellen, is dat flink wat vliegtuigongelukken wél door dieren veroorzaakt worden. Vooral door ganzen die in de motoren vliegen, maar ook door gieren, witte pelikanen en meeuwen, zo wijzen de statistieken uit. Het dodelijkste door vogels veroorzaakte vliegongeluk vond in 1960 plaats in Boston, toen een Lockheed werd neergehaald door een stel spreeuwen (van de 72 passagiers kwamen er 62 om). Ook de ramp met de Belgische Hercules C-130 op de lucht-haven van Eindhoven in 1996 werd veroorzaakt door vogels: 34 van de 41 inzittenden overleefden het niet. Tussen haakjes: niet alleen vogels zijn een gevaar voor vliegtuigen, want tussen 1990 en 2004 vonden er in Amerika alleen al 650 botsingen tussen vliegtuigen en herten plaats. En uit een veiligheidsrapport van London Stansted Airport bleek dan weer dat ze daar vooral beducht zijn voor konijnen. Dat zit zo: op Stansted worden konijnen geregeld overreden door vliegtuigen; de konijnenlijkjes trekken muizen aan, die op hun beurt uilen aantrekken, die gevaarlijk zijn voor de vliegtuigen. Denk daar maar eens aan voor u deze week met het vliegtuig op vakantie vertrekt!