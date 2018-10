De 10 gezichten van Sacha Baron Cohen

Racisme, seksisme, antisemitisme of badmode voor mannen: voor zowat elke vorm van menselijke dwaasheid heeft Sacha Baron Cohen een typetje bedacht. In zijn nieuwe satirische programma ‘Who Is America?’ voegt de Britse komiek er nog een paar nieuwe aan toe. De tien gezichten van Sacha Baron Cohen en hun pijnlijkste grimassen.

1| Borat Sagdiyev

Als de Kazachse journalist Borat Sagdiyev ergens om herinnerd zal worden, dan wel om het populariseren van de mankini, het als zwemkledij vermomde groene marteltuig. Zijn opmerkelijkste optreden deed Borat echter in een bar in Tucson, Arizona, waar hij het voltallige cliënteel op zijn hand kreeg met het antisemitische lied ‘In My Country There Is Problem’. Allemaal samen: ‘Throw the Jew down the well...’

2| Brüno Gehard

Voor hij bij de televisie begon, verdiende Baron Cohen zijn brood als model en dat leverde hem inspiratie op voor zijn flamboyante fashionista Brüno Gehard. De modejournalist met Duits accent vertelde homofobe neonazi’s dat hij van mannen houdt, duwde tijdens de MTV Awards zijn half ontblote achterwerk onder Eminems neus en werd in Arkansas bijna vermoord door een horde hillbilly’s toen hij tijdens een kooigevecht een andere man kuste.

3| Ali G

Als de straatwijze poseur Ali G interviewde Baron Cohen feministische professoren, beroemde basketbalspelers én Donald Trump en Buzz Aldrin, maar de intellectuelen onder ons herinneren zich toch vooral zijn bilingual vs. bisexual-discussie met taalwetenschapper Noam Chomsky. Net iets minder intellectuele kijkers denken dan weer grijnzend terug aan hoe Ali G aan David Beckham vroeg hoeveel Spice Girls hem al hadden afgewezen vóór hij bij Posh terechtkwam. Posh zat toen náást manlief.

4| Admiraal generaal Aladeen

In 2012 werd Baron Cohen de toegang geweigerd tot de 84ste Oscaruitreiking omdat hij als admiraal generaal Aladeen op de rode loper was verschenen, met een urn waarin volgens hem de as van Kim Jong-il zat, én omdat hij die as vervolgens morste op de kleren van interviewer Ryan Seacrest.

5| Erran Morad

Toegegeven, Amerikaanse politici worden wel vaker met de broek op de enkels betrapt (of niet, Bill Clinton?), maar hét hoogtepunt uit ‘Who Is America?’ is nu al het moment waarop Baron Cohen als de islamofobe ex-Mossadman Erran Morad een Republikeinse volksvertegenwoordiger zo ver krijgt om zijn broek af te steken om IS af te schrikken. Het kostte de man uiteindelijk zijn job, al had hij die al mogen verliezen toen hij, zonder tussenkomst van Baron Cohen, een Afro-Amerikaanse activiste bedreigde.

6| Rick Sherman

Omdat elk programma ook een uitlaatklep nodig heeft voor zijn iets minder subtiele humor, bedacht Baron Cohen voor ‘Who Is America?’ een ex-gevangene die kunst maakt met zowat alles wat uit zijn lichaamsholtes komt. De zoveelste grap over verkrachting in de gevangenis mag dan wat belegen zijn, wanneer Rick Sherman een galeriste zo ver krijgt dat ze hem wat schaamhaar schenkt, moesten wij toch even gniffelen.

7| OMGWhizzBoyOMG!

Lachen met makers van unboxing-video’s is makkelijk, en lachen met wapengekke Republikeinen is dat wellicht nog meer, maar om de twee te combineren moet je Sacha Baron Cohen heten. Dat bewijst hij door als Finse YouTube-ster de voor raciale profilering veroordeelde sheriff en Trump-aanhanger Joe Arpaio één en ander te laten uitleggen aan een piepkleine speelgoeddonut: ‘Guns don’t kill, delish donut, people kill!’

8| Dr. Nira Cain-N’Degeocello

Als de wollige en naar Amerikaanse normen ‘socialistische’ Dr. Nira Cain-N’Degeocello met gegoede Trumpkiezers over menstruatiebloed praat, bewijst hij vooral dat ook Republikeinen veel geduld kunnen hebben. Maar wanneer hij tijdens een volksvergadering in Arizona voorstelt om 385 miljoen dollar te investeren in een moskee, barst de racistische etterbuil snel open.

9| Billy Wayne Ruddick Jr., PhD

De rechtse tegenhanger van Dr. Nira Cain-N’Degeocello is alt-right journalist Dr. Billy Wayne Ruddick Jr., die als stichter van Thruthbrary.org linkse intellectuelen en politici interviewt vanuit zijn scootmobiel. Het gesprek met Bernie Sanders moest het hoogtepunt worden, maar de toenmalige presidentskandidaat was niet uit zijn lood te slaan. Die sketch toonde vooral aan dat satire overbodig wordt wanneer de realiteit, met figuren als Steve Bannon, de grap overstijgt.

10| Gio Monaldo

De belangrijkste reden voor elk recent ‘Waarom Sacha Baron Cohen niet langer grappig is’-artikel is Gio Monaldo. De steenrijke playboy uit Milaan legde de grenzeloze hebzucht van verkopers bloot toen hij een luxeboot probeerde te kopen voor Bashar al-Assad, maar zorgde ook voor het allerpijnlijkste moment uit ‘Who Is America?’ toen hij tegen O.J. Simpson zei: ‘Me and you, we got something in common. We’re both – how you say – ladykillers.’