'Lief, droef en ongemakkelijk': Ramsey Nasr speelt 'Een klein leven' van Hanya Yanagihara

‘Een klein leven’, de bestseller van de Amerikaanse Hanya Yanagihara (44), komt vrijdag tot leven in deSingel in Antwerpen. Dan beleeft het toneelstuk in een regie van Ivo van Hove zijn Belgische première. Schrijfster Yanagihara zat in de zaal tijdens de wereldpremière in Amsterdam: ‘Figuren uit mijn brein kregen ineens een fysieke vorm.’

'Een klein leven' speelt in deSingel in Antwerpen op 5,6 en 7/10. Daarna gaat de voorstelling op tournee

'Ik had het idee dat er weinig afstand bestond tussen Ramsey Nasr en zijn personage, dat was aangrijpend' Hanya Yanagihara

– Hoe hebt u de première ervaren?

Hanya Yanagihara «Het was hoogst ongemakkelijk, alsof je dagboek voor je ogen tot leven komt. Figuren uit mijn brein kregen plots een fysieke vorm. Ergens voelde het als een schending, omdat iemand anders met míjn personages aan de haal is gegaan. Maar ik geloof ook dat een adaptatie pas succesvol is als er echt een nieuw, ander kunstwerk ontstaat.»

– Vindt u de voorstelling geslaagd?

Yanagihara «Het is een uitdagend stuk, ook al door de lengte van vier uur. En dan die thema’s: misbruik, automutilatie, homoseksuele liefde en seks – die zijn niet overal commercieel aantrekkelijk. De automutilatie komt bijvoorbeeld pijnlijk eerlijk in beeld, dat is heel schokkend, omdat je als publiek niet kunt wegkijken; je móét het zien. Hetzelfde geldt voor de prachtige seksscène tussen Maarten Heijmans en Ramsey Nasr. Die is lief, droevig, én ongemakkelijk, en duurt zolang als het duurt. Dat had in de VS niet gekund.

»De voorstelling is verrassend genoeg het best waar Ivo het verst afweek van mijn boek. Hoe meer artistieke vrijheid hij nam, des te beter het werd. Het is heel mooi hoe hij van Ana (de enige die de misbruikte Jude in zijn jeugd ooit heeft vertrouwd, red.) een prominente figuur heeft gemaakt. In het boek is zij overleden en praat Jude af en toe tegen haar. Ivo zet haar op het toneel, net als de mannen die Jude ooit misbruikten. Zo wordt ze zowel zijn geweten als zijn beschermengel. Een heel goeie vondst.»

– In The New York Times zei u dat u gepeperde discussies met Van Hove hebt gehad.

Yanagihara «Die gingen vooral over hoeveel artistieke zeggenschap ik zou hebben. Toen ik eenmaal had geaccepteerd dat het antwoord ‘geen’ was, waren de discussies afgelopen (lacht).

»Complete artistieke vrijheid was één van Ivo’s voorwaarden. Ik had er vertrouwen in dat hij met de beste ideeën zou komen. Ik heb ‘The Crucible’ van hem gezien op Broadway, en vind hem een zeer originele, onverschrokken regisseur. Hij heeft respect voor de tekst, maar volgt die niet slaafs. Vooraf heeft hij mij zijn ideeën over een bewerking verteld en hoewel ik het niet met alles eens was, vond ik wat hij wilde interessant. Dus ik moest de gok wagen.»

– Wat als u het wel voor het zeggen had gehad?

Yanagihara «Hij had van mij wel meer mogen ingrijpen. Bepaalde plotwendingen en achtergrondinformatie zijn in deze snelle montage niet meer nodig.

»Ik had wel graag iets meer van Judes maatschappelijke succes willen zien. In mijn boek is hij een succesvol advocaat – daarmee wilde ik aantonen dat beschadigde mensen tot op zekere hoogte goed kunnen functioneren. In zijn professionele leven heeft Jude alles onder controle, maar privé niet. Dat had beter in balans kunnen zijn. Het zou ook beter hebben verklaard wat zijn vrienden nu in hem zien. Wat is zijn aantrekkingskracht? Ramsey Nasr is hier van meet af aan een gebroken man. Maar dat is het mooie van toneel: je valt er middenin en neemt die dingen gewoon voor waar aan.»

– Is Ramsey Nasr een goede Jude?

Yanagihara «Ramsey levert een ongekend gedurfde prestatie, en niet alleen omdat hij driekwart van de tijd naakt is (lacht). Hij geeft alles wat hij heeft, in een slopende en onverschrokken performance. Zijn woede was expressiever dan ik me bij Jude voorstelde, maar dat moet wel op toneel. Ik had het idee dat er weinig afstand bestond tussen hem en het personage, dat was aangrijpend. En hij heeft een prachtige zangstem!» (hw)

