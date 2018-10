‘Een klein leven’, de bestseller van de Amerikaanse Hanya Yanagihara (44), komt vrijdag tot leven in deSingel in Antwerpen. Dan beleeft het toneelstuk in een regie van Ivo van Hove zijn Belgische première. Schrijfster Yanagihara zat in de zaal tijdens de wereldpremière in Amsterdam: ‘Figuren uit mijn brein kregen ineens een fysieke vorm.’