'An American Treasure', de ultieme compilatie van Tom Petty

'Een voorbeeld voor ons allen'

Het is een macabere gedachte, maar zowel Prince als Tom Petty hebben hun voortijdige dood voor een deel te danken aan een geneesmiddel dat door een Belg is uitgevonden. Janssen Pharmaceutica, het farmabedrijf uit Beerse van wijlen baron Paul Janssen, bracht in 1959 Fentanyl op de markt, een geneesmiddel voor kankerpatiënten dat helpt bij pijnbestrijding. Het groeide uit tot het dodelijkste medicijn aller tijden. Fentanyl en afgeleide producten kosten elk jaar twintigduizend Amerikanen het leven. Geen kankerpatiënten, maar vooral mensen die eraan verslaafd zijn geraakt, onder wie Prince en Tom Petty, die het allebei slikten om de ondraaglijke pijn aan de heupen tegen te gaan. (The Tragically Hips, zo heet hun groepje in het hiernamaals, naar het schijnt. Gordon Downie mag al eens iets meezingen als hij braaf is.)

Tom Petty was net terug van een jubileumtournee met zijn Heartbreakers toen hij op 2 oktober vorig jaar zijn laatste kaars uitblies. Hij werd geholpen door de indrukwekkende voorraad medicijnen, bleek uit bloedonderzoek, zoals opioïden en emoties dempende pillen – zijn vroegtijdige dood op zijn net niet 67ste was onvermijdelijk.