Taart met tranen: Lucas (16), de wonderboy van 'Bake Off Vlaanderen'

De 16-jarige Lucas Maes was al de revelatie van ‘ Bake Off Vlaanderen ’, de bakwedstrijd waarin Wim Opbrouck een ploegje professioneel ogende amateurbakkers op stang jaagt én een duwtje op weg naar de eeuwige roem geeft. Halverwege het seizoen lijkt hij ook de favoriet voor de eindwinst. ‘Mijn geheim? Eieren van de boer.’

'Ik huil makkelijk, maar ik wil dat niet verbergen voor de camera'

HUMO Je hebt twaalf jaar ervaring in de keuken. Hoe komt een kleuter van 4 jaar oud achter het fornuis te staan?

LUCAS MAES «We hebben jaren boven de brasserie van mijn vader gewoond, en ik ben vanzelf talloze keren in de keuken beland. Ik denk dat ik mijn eerste pannenkoek heb gebakken toen ik 4 jaar was, dat is mijn vroegste herinnering in een keuken. De pannenkoeken van mijn vader blijven trouwens de beste die ik ooit heb gegeten.»

HUMO Je hebt jezelf ingeschreven voor ‘Bake Off’, dat doet flink wat zelfvertrouwen vermoeden.

MAES «Dat lijkt misschien zo, maar ik had niet gedacht dat ik erbij zou zijn, omdat ik nog erg jong ben. Ik had me trouwens al voor het eerste seizoen willen inschrijven, maar je moet volgens het reglement 16 jaar zijn.»

HUMO Je grootste voorbeeld is je vader, zeg je.

MAES «Ik leer veel van hem, en ik wil ooit even goed kunnen koken als hij. Ik probeer altijd om mijn idolen te evenaren, en als dat gelukt is, zoek ik een volgende uitdaging. Perfect kun je toch nooit worden. Ken je Antonio Bachour? Hij is vooral bij bakkers bekend, voor hen is hij bijna een god omdat hij zoveel technieken heeft ontwikkeld – ik heb ook enkele van zijn trucs toegepast in ‘Bake Off’. Ik heb thuis een boek van hem liggen, en daar kan ik dagenlang in lezen.»

HUMO Hoe reageren je vrienden op school?

MAES «Vooral positief: ‘Je gaat winnen!’ De opnames zijn wel al lang afgelopen en ik mag niet zeggen op welke plaats ik ben geëindigd. Maar het voelt goed dat ze me steunen. Ze weten al langer dat ik graag in de keuken sta, en als er iemand jarig is, bak ik weleens iets.»

HUMO Komt je schoolwerk niet in het gedrang?

MAES «Nee. Ik volg sportwetenschappen, met als specialisatie paardrijden. Ik zit zes uur per week op een paard, en daarnaast beoefen ik drie uur per week andere sporten. Sport is ook een passie van mij, en het is niet simpel om de ene passie met de andere te combineren. Mijn ouders hebben me altijd ingeprent dat een diploma belangrijk is, maar dat lijkt me normaal: dat zegt elke ouder toch tegen zijn kind, niet?

»Misschien ga ik na het middelbaar naar de koksschool. Ik zou me willen specialiseren in patisserie, maar ik wil eigenlijk alles in de vingers hebben: de fijne keuken, visbewerking, de slagerij… Ik droom ervan om ooit een restaurant te hebben met een menu waarvan ik alle gerechten beheers. Eerst het voorgerecht, dan het hoofdgerecht, en ten slotte drie gangen desserts (lacht).»

HUMO Vanwaar die voorkeur voor patisserie?

MAES «Ik vind het vooral interessant omdat het dessert als laatste gang wordt opgediend. Dat herinner je je ook het best als je van tafel gaat.»

HUMO Jij bent vaak als eerste klaar bij de bakproeven. Hoe komt dat?

MAES «Het is niet omdat je als eerste klaar bent, dat je de beste taart hebt, hè. De smaak is ook van belang. Maar ik weet vooraf perfect wat ik ga doen. Als ik een taart moet bakken, neem ik de dag ervoor notities over hoelang het deeg in de oven moet zitten en hoelang het baksel precies moet afkoelen. In een wedstrijd tegen de klok kan dat een voordeel zijn. En dan is er nog de adrenaline (lacht).

»Ik heb nog genoeg stress gehad tijdens de opnames, hoe goed ik ook voorbereid was. Zeker op de momenten waarop Wim Opbrouck op het punt stond ‘Bakken maar!’ te roepen. Maar tijdens het bakken kalmeerde ik wel, omdat ik het zo graag doe.»

HUMO Ook opmerkelijk: je durft je emoties te tonen op tv. Vorige week barstte je in tranen uit omdat in het heetst van de strijd je chocolade niet wilde stollen.

MAES (haalt schouders op) «Dat is maar normaal. En ik vind dat je altijd jezelf moet blijven.»

HUMO Is dat niet moeilijk met al die camera’s om je heen?

MAES «Zo moeilijk zou het toch niet mogen zijn? Ik weet van mezelf dat ik makkelijk huil, maar ik wil dat niet verbergen voor de camera. Dat kan ik ook niet. Als het komt, dan komt het. Er wordt bij het monteren van de beelden trouwens niet geknipt of geplakt om iets anders voor te stellen dan het is.»

HUMO Hoe voelt het om tijdens het bakken Wim Opbrouck in turbomodus naast je te krijgen?

MAES «Dat vond ik net goed. Als je even in een dipje zit omdat er iets fout is gelopen, dan komt hij je troosten. Hij pept je weer op, zodat je verder kunt. Hij is in het echt net zoals in het programma, of de camera nu draaide of niet. Een superleuke gast.»

HUMO Om af te ronden: wat is nu het geheim van de perfecte pannenkoek?

MAES «In mijn geval is dat: verse producten gebruiken. En dan bedoel ik écht vers: boter, melk en room van de boerderij. Zo ga ik ook in ‘Bake Off’ te werk. Er is een groot verschil in smaak tussen melk die in een fabriek is bewerkt, en melk die je bij een lokale producent haalt. Bij elke tussenstap gaat er veel kwaliteit verloren. Dat geldt zelfs voor eieren: eieren van de boer maken je pannenkoeken iets geler, en ze smaken ook beter.»

HUMO Nu nog een boer vinden. Bedankt!