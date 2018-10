'De snelst groeiende criminele business ter wereld': Bert Salembier ('De rechtbank') over het geld, geweld en de risico's van mensensmokkel

De grote vrees van Salembier is 18 jaar geleden al bewaarheid in Dover. Het verschil met vandaag is dat we de 58 slachtoffers toen belangrijk genoeg vonden om iedereen die een aandeel in hun dood kon worden toegeschreven, op te sporen, voor de rechter te brengen, en zo nodig te veroordelen en te straffen. Nu zijn die mensen niet meer dan pionnen in politiek stratego, en het resultaat is navenant.