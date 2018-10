'Niet schieten': Viviane De Muynck en Jan Decleir spelen de grootouders van Bende-slachtoffer David Van de Steen

'Ik ben altijd een believer geweest: ik geloofde van meet af aan dat de hoogste regionen van de macht iets met de Bende van Nijvel te maken hadden'

Petje en Metje, de grootouders van David Van de Steen, worden gespeeld door Jan Decleir en Viviane De Muynck, twee acteurs die, behalve hun vak, ook nog hun geboortejaar met elkaar gemeen hebben: 1946. In 1985 waren ze allebei 39, in de kracht van hun leven. Hoe reageerden ze in die dagen op kwade tijdingen over de Bende van Nijvel?

Viviane De Muynck «Met verstomming en verslagenheid: mensen die naar de supermarkt gingen en beestachtig werden afgemaakt, zonder dat iemand precies wist wat er aan de hand was. Mijn vader dacht onmiddellijk aan een coup. Maar hoe angstaanjagend het ook mocht zijn, toch was ik er in die tijd vaak helemaal niet mee bezig. Mijn privéleven en mijn werk in het theater eisten mijn gedachten meer op.»

Jan Decleir «Ik herinner me vooral mijn ongeloof, mijn stomme verbazing: ‘Toch niet híér?’ Het klopte niet. De CCC (Cellules Communistes Combattantes, red.) waren toen ook actief. En in twee jaar waren die opgerold. De staat stelde prioriteiten.»

De Muynck «Ja, de CCC werd meteen als een groot gevaar voor de staat afgeschilderd, terwijl de overheid in die dagen liever leek te zwijgen over de Bende van Nijvel. Je had toen ook voortdurend het gevoel dat het justitiële apparaat maar wat aanmodderde. Burgers voelden zich niet meer beschermd door de staat: dat was het onbehagen van de jaren 80.»

Decleir «Ik ben altijd wel een believer geweest: ik geloofde van meet af aan dat de hoogste regionen van de macht iets met de Bende van Nijvel te maken hadden. Een coup in België was op zich een belachelijk idee, maar intuïtief sloot ik die mogelijkheid toch niet uit. Maar goed, hoe onwezenlijk die tijden ook waren, het leven ging voort.»

HUMO Hoe was je leven in het begin van de jaren 80?

Decleir «Om dat uit te vogelen zou ik een onderzoeksjournalist moeten inschakelen. De gaten in mijn geheugen worden met de dag groter.»

De Muynck «Ik speelde toen bij Mannen van den Dam, een maatschappijkritisch theatercollectief. Dat betekende ook dat we eindeloos vergaderden en oeverloos palaverden. Uit democratische overwegingen hadden we geen regisseur – iederéén deed de regie, en vóór we het met z’n allen eens raakten over wie wat zou spelen, was er al een eeuwigheid verstreken. We keken op naar de Duitse regisseur Peter Stein, die in zijn gezelschap in Berlijn ook de toiletdames mee liet beslissen: zij mochten zich aan de grote vergadertafel uitspreken, en niet alleen over de noodzaak van pauzes. Dat hoorde toen zo. Gelijkheid is mooi, maar nu ben ik van mening dat niet iedereen moet wauwelen over dingen waar hij of zij niets van af weet. Op een bepaald moment had het soort politiek theater waar wij ons mee bezighielden, zichzelf overleefd. Het was te moralistisch en te betweterig geworden. En toen we nog maar eens met een politieke boodschap bij de ingang van fabrieken gingen staan, pikten de arbeiders dat op een bepaald moment niet meer.»