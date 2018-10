Dwarskijker over 'Wat een jaar!' en 'De klas': Zo leuk was het nu ook weer niet

Wat een jaar!

VTM – 22 september – 596.843 kijkers

1973: als je in dat jaar jong was, hoorde je in mijn kennissenkring praatjes te hebben over bijvoorbeeld de elpee ‘Brain Salad Surgery’ van Emerson, Lake & Palmer, en zulke praatjes had ik dan ook. Progrock was bij uitstek een genre om praatjes over te hebben ten overstaan van enkele andere ingewijden, die zich aangaande muziek óók een kennerstoon aanmaten. Als op een schuurfeest ‘The Ballroom Blitz’ van The Sweet uit de geluidsboxen knalde, een nummer waarop de mooie meisjes van de kappersvakschool ogenblikkelijk loosgingen, dan wist ik wel zeker dat ‘rock’ in progrock een hol begrip was. In 1973 was het onder de zelfverklaarde muziekkenners van mijn peergroup raadzaam om je niet tot glamrock te bekennen. Op deze septemberdag in 2018 doe ik dat na al die jaren lekker toch. Er was niets mis met Chinn & Chapman, en de mooie meisjes van de kappersvakschool geurden lekkerder dan gemiddeld.

Aan 1973 was laatst ook ‘Wat een jaar!’ gewijd, een spelprogramma, een quizje met zijsprongen zo u wil, dat ironiserend om nostalgie draait en ook wel enigszins om oud nieuws dat je evengoed geschiedenis zou kunnen noemen, als je daar enigerlei voldoening uit zou putten.

Bijna elke mode van weleer is gedoemd om in het heden belachelijk te zijn: Koen Wauters, de presentator, vertoonde zich met een klaarblijkelijke pruik op, en in een pantalon met wijd uitlopende broekspijpen, die hem in 1973 niet had misstaan. Hij had nog andere kleren aan, maar díé beschrijven zou ons te ver leiden en mogelijk mijn toch al geringe arbeidsvreugde in het gedrang brengen.