Achter de schermen bij 'Gert Late Night': 'Maken wij hoogstaande televisie? Neen. Moet dat dan?'

Ik blijk een goede dag te hebben uitgekozen. Rond acht uur ’s ochtends sijpelt het nieuws binnen dat ‘Gert Late Night’ de vorige avond voor het eerst 380.000 kijkers wist te lokken, en zo voor het eerst directe concurrent ‘Van Gils & gasten’ heeft voorbijgestoken. Er heerst een winning mood aan de Godefriduskaai in Antwerpen. Daar, op een steenworp van de Evanna, liggen de redactielokalen van ‘Gert Late Night’, in de schaduw van het MAS.

Gert Verhulst «380.000 kijkers is mooi, maar het is maar een getal. ‘Hoger, lager’ haalde vroeger meestal twee miljoen kijkers – alles is relatief. En toch: tijdens die 32 jaar dat ik nu al op tv ben, werd ik nooit vaker aangesproken over een programma dan nu met ‘Gert Late Night’. Ik voel dat de mensen thuis meeleven. Een paar dagen geleden liet ik me, omdat ik een weddenschap had verloren, kaalscheren door Peter Van de Veire. Hoeveel mensen me daarover aanklampen! Stel je het tegendeel eens voor: ik zit hier op televisie onnozel te doen, maar het kan niemand iets schelen. Dan vraag je je toch af: wat zit ik hier te doen?»

Verhulst kocht zijn Evanna ooit van een Duitser – ‘De boot is gebouwd voor rondvaarten op de Rijn en Moezel, maar je kunt er in principe ook mee naar Amerika’ – en is genoemd naar diens twee dochters: Eva en Anna.

HUMO Waarom heet de boot nog steeds zo? Waarom heb je ’m nooit herdoopt?

Verhulst (schouderophalend) «Ik heb eens gehoord dat dat ongeluk brengt. (Bedenkt zich) Eigenlijk ben ik helemaal niet bijgelovig, het is er gewoon nooit van gekomen. Ter compensatie heb ik de kleine boot, die op het bovendek staat, Vikmar genoemd. Naar analogie met ‘Evanna’ is het een samentrekking van de namen van mijn kinderen: Viktor en Marie.»

Van dinsdag tot donderdag worden de gasten op de Evanna tussen halfzeven en halfacht gewekt. Niet lang na het ontbijt op het benedendek wordt ‘bedgeheimen’ opgenomen, misschien de bekendste rubriek van ‘Gert Late Night’. Ian Thomas onthulde daarin hoe hij vroeger werd gepest, Andy Peelman (acteur in ‘De buurtpolitie’) vertelde zonder gêne over een trip naar de hoeren en over een triootje en Gers Pardoel over de kans dat hij in Italië misschien een kind heeft rondlopen. En Hanne van K3 kondigde er haar verloving aan. Op het scherm is het een item van enkele minuten, in de praktijk schurken James en zijn biechteling vaak bijna een uur tegen elkaar aan.