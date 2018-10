Koppensneller Herman Brusselmans: 'Verdeelde reacties op verfilming schandaalroman 'Wij''

Eén van de beste Vlaamse romans van de 21ste eeuw is ‘Wij’ van Elvis Peeters. Onder die naam gaat een schrijverscollectief van drie auteurs schuil, te weten Firmin Peeters, z’n vrouw Liliane Baels en hun buurman Tuur De Cabooter. Als elk van hen alleen een boek schrijft, trekt dat op geen kloten. Zo is de novelle ‘Jongens toch, wat is het warm vandaag’ van Tuur De Cabooter een complete ramp, zeker als aan het eind de hoofdfiguur, Ciska De Poeter, al haar kleren uittrekt, in een boom klimt en daar naar een passerende agent roept: ‘Kom hier, dat ik uw pisseloe in mijn oor steek!’ De agent doet het nog ook, wat ik zeer ongeloofwaardig vind.

Maar goed, je moet het collectief Elvis Peeters beoordelen op de merites die ontstaan uit de synergie van de drie respectieve elementen, en dat zorgt telkens voor koekenbak. Zo was er in 2003 hun roman ‘Tsjoek tsjoek zei de autobus’, een schitterende evocatie van de vluchtelingenstroom vanuit de Bahama’s naar de Seychellen, en in 2007 ‘De geïmporteerde broodrooster’, waarin het trio Elvis Peeters de wantoestanden in de katholieke kerk aanklaagde en de nadruk legde op de pedofiele neigingen van vele koorknapen, waar pastoors en bisschoppen achter de rug van de paus op een malafide manier gebruik van maken.