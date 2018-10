Vlaanderen is een bron van nieuwe ideeën: 'Ondergrondse windmolens, gratis blowen, kinderen door rioolbuizen!'

AUB: Een hondenwei voor wolven

Weldra kun je niet meer door een natuurgebied lopen zonder over een wolf te struikelen, constateert de Allegarische Unie Bree (AUB), en erger: over de drollen van die beesten. Daarom moet er dringend een hondenwei voor wolven komen. De jongens van Natuurpunt zullen daar dagelijks de boel opruimen met kakzakjes. Over de vraag hoe je wolven moet leren om enkel in die weide hun gevoeg te doen, is de AUB formeel: ‘Afknallen als ze hun gedrag niet aanpassen! De slimsten zullen het wel overleven en voor een zindelijk nageslacht zorgen.’

VTM: Nachtwinkels in de kerk

Nachtwinkels veroorzaken overlast, en veel kerken staan leeg. Vooruitstrevend Toekomstgericht Mechelen (VTM) wil beide problemen oplossen door de nachtwinkels naar kerkgebouwen te verhuizen. Zo’n winkel neemt niet veel plaats in, de jongeren kunnen in de rest van het gebouw tegen elkaar schreeuwen of de motoren van hun brommertjes laten loeien zonder de buren wakker te houden. De buurt wordt meteen 28 procent leefbaarder, heeft VTM berekend.

SOA: Een crematorium naast het zorgcentrum

In Assenede wil men het plaatselijke zorgcentrum uitbreiden met een crematorium. Dat betekent een enorme besparing op vervoerskosten, en Stem Op Assenede (SOA) heeft berekend dat je met één oven genoeg water kunt verwarmen om alle oudjes twee uur per dag in bad te zetten.

DDR: Ondergrondse windmolens

Duurzaam Doordacht Ruiselede (DDR) pleit voor ondergrondse windmolens, omdat die dingen bovengronds een grote negatieve visuele impact hebben. Ze zijn groot en lelijk, met andere woorden. Bovendien knallen er nogal wat trekvogels tegenaan. Dat het onder het aardoppervlak nooit waait, is geen bezwaar. ‘Je kunt die windmolens draaiend houden met zonne-energie, dat is twéémaal winst voor het milieu,’ zegt de DDR-lijsttrekker.

CAO: Iedereen zijn eigen straatbeeld

In de meeste gemeentes wordt eindeloos gediscussieerd over hoe een straat moet worden heraangelegd. Het Comité Alternatief Oostrozebeke (CAO) zal daar komaf mee maken. Bij nieuwe wegenwerken beslist elke huiseigenaar hoe zijn straat eruit zal zien over de hele breedte van zijn perceel, tot in de helft van de rijweg. Aan de overkant beslist de overbuur. Wil de burger een fietspad, een bescheiden trottoir en asfalt? Dat kan. Heeft hij liever een sloot, of drie parkeerplaatsen? Dan is dat ook mogelijk, als het in het budget past. Voor duurdere werken zoals kasseien leggen of volwassen bomen planten zal de eigenaar zelf moeten meebetalen.

BMW: Kinderen in rioolbuizen

Kinderen die in lange rijen de school verlaten, veroorzaken ernstige verkeersproblemen in elke dorpskern. Die vertragingen zijn schadelijk voor de economie. Daarom wil Betere Mobiliteit Waarloos (BMW) rioolbuizen leggen aan de uitgang van elke school, van de ene kant van de straat naar de andere. Zo kunnen de kleintjes veilig naar de overkant kruipen, en krijgen ze meteen wat extra beweging. Dubbele winst.

VZW: Graven maar, transmigranten!

Het is doodjammer dat er geen tunnel is tussen de Belgische kust en Groot-Brittannië. Als het van Vaste Zeeweg Westende (VZW) afhangt, mogen de graafwerken meteen beginnen. De partij wil daarvoor een beroep doen op transmigranten, want die zijn gemotiveerd en ze hebben toch niets anders te doen.

KMI: Gesubsidieerde zakkenrollers

Winkeldiefstallen zijn een plaag. De middelbareschooljeugd heeft er een handje van weg om de verveling te verdrijven met plundertochten in winkelstraten, maar ook de gemiddelde goedverdienende burger kan er wat van. Daarom pleit de Klagende Middenstand Izegem (KMI) voor gesubsidieerde zakkenrollers, die de winkelende massa op tijd en stond ontdoen van iPhones, portefeuilles, en indien mogelijk ook juwelen. De opbrengst gaat rechtstreeks naar de winkeliers. Dat is gewoon pure sociale rechtvaardigheid.

VBO: Weed voor iedereen

Gratis weed voor iedereen is het belangrijkste programmapunt van Verniet Blowen Olen (VBO). Op hun website lezen we: ‘Weed verniet moe kunne want ff allé ja ge wet wel! Ma ja, en asda ni kan, dan is da wel dikke shit, ma dan rolle we dr nog 1tje, ofwa? Ja toch zeker. Of ni? As da dan toch niks kost? Of is da dan nog ni belist of hoe zit da eilijk?’