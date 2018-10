De vijfde van Novastar: zwoegen en zweten met Joost Zweegers

'Het is vooral chaos, en voort durend jezelf tegenkomen. En alles uitstellen, als een klein kind voor een examen'

‘In the Cold Light of Monday’ werd opgenomen in een kleine studio in Brighton, onder auspiciën van producer Mikey Rowe. Hij was ook al aanwezig als toetsenman op Zweegers’ vorige plaat, en hij is vast groepslid van Noel Gallagher’s High Flying Birds. Samen met engineer, mixer en multi-instrumentalist Andrew Britton klaarden Rowe en Zweegers de klus. De liveband, waarmee Joost intussen al in de AB, de Melkweg, en op Rock Werchter, Pukkelpop en Bospop heeft gestaan, werd pas later samengesteld. Volgende week vertrekt Zweegers voor veertien dagen met zijn broers naar Noord-Korea op vakantie, vandaag zijn we te gast in zijn prachtige herenhuis in Berchem.

HUMO Je hebt voor deze plaat nog maar eens het roer volledig moeten omgooien.

Joost Zweegers «Ja, maar nu zat ik er voor niks tussen. Na ‘Inside Outside’ ben ik met producer John Leckie meteen aan de volgende begonnen. Hij is vaak hier thuis geweest voor schrijfsessies en preproducties. Het ging heel lekker, en we waren er zo goed als klaar mee. We zouden gaan repeteren in Bath en daarna vijf dagen songs opnemen in studio 2 van Abbey Road. Dan zou ik mijn derde jongensdroom waargemaakt hebben, na mijn tournee met Neil Young en mijn ontmoeting met Paul McCartney. En toen belde Leckie om te zeggen dat hij ziek was en uit de productie moest stappen. Iets aan zijn hart, het fijne weet ik er niet van. Een zeer spijtige zaak, en een grote domper voor mij. Leckie had wel nog een lijstje gemaakt met mensen die de productie konden overnemen. Ik wist al heel snel dat ik dat niet wilde. Er is namelijk maar één John Leckie. En ik voelde dat ik weer in een enorme dip kon belanden, maar ik heb tegen mezelf gezegd: deze keer ga ik er iets positiefs van proberen te maken. Ik heb contact opgenomen met Mikey Rowe, met wie ik tijdens de opnames van ‘Inside Outside’ goed bevriend was geraakt. Hij kent mijn werkwijze en gevoeligheden. Hij wilde graag snel afspreken, maar hij was op tournee met Noel Gallagher, in het voorprogramma van U2. Het kon alleen op de dag dat ze in Brussel zouden spelen, maar op dat moment zat ik net met mijn vrouw in Nantes. Ik ben toch maar overgevlogen, en ik nam – heel naïef – de taxi naar het hotel van Mikey in Brussel. Ik was vergeten dat zowel U2 als Noel Gallagher daar logeerden: het zag er zwart van het volk voor de deur. Een bodyguard moest me erdoorheen loodsen. Flash-flash-flash! Geen kat die mij kende, maar de toeristen wilden geen risico’s nemen (lacht). Mikey en ik hebben twee minuten gepraat in de lobby en alles was geregeld. ‘Kom naar mijn studio in Brighton,’ zei hij, ‘en laat mij producen.’ Ik zag het vuur in zijn ogen en ben meteen akkoord gegaan.»

HUMO Wat heb je toen met het songmateriaal gedaan?