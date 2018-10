Humo lezen kan ernstige gevolgen hebben (1): doet een interview Jean-Pierre Van Rossem de das om?

De bal ging aan het rollen na afgetapte telefoongesprekken tussen Van Rossem en zijn Russische vriendin. Het koppel maakte luxereisjes naar Egypte, Rusland, Miami en Venetië, verbleef daar in chique hotels en zocht steevast de plaatselijke juweliers op. Vreemd, want Van Rossem beweert al jaren dat hij ‘geen roste frank’ meer heeft.

HUMO Dag Jean-Pierre, klopt het verhaal over die geheime rekening in Zwitserland?

VAN ROSSEM «Man, wat een zever allemaal! Het probleem is dat één overijverige speurder het bestaan van een geheime rekening in zijn kop heeft gestoken. Zeven maanden lang hebben ze de vuilnisbakken en het oud papier van zowel mijn Marokkaans als mijn Russisch lief doorzocht. Zonder resultaat. Ik ben een enorme sloddervos, als die rekening bestond, hadden ze er zeker sporen van gevonden. Ze hebben nochtans goed gezocht, vier agenten hebben al mijn kasten leeggehaald, zelfs in de confituurpotten hebben ze gekeken. Het enige wat ze aangeslagen hebben, is 1.350 euro cash. Geld van mijn zoon, dat diende om een voetbaltoernooi te organiseren.»

HUMO Volgens De Tijd zou een recent interview in Humo je weleens zuur kunnen opbreken. Daarin gaf je het bestaan van een geheime Zwitserse rekening toe.

VAN ROSSEM «Je weet toch wie dat artikel in De Tijd geschreven heeft? Lars Bové. Zijn obsessie is zoveel mogelijk geld voor de Belgische fiscus recupereren. Dat is het enige wat hem drijft. Hij heeft dat verhaal uit zijn duim gezogen.»

HUMO De passage uit het Humo-interview heeft hij alvast niet uit zijn duim gezogen: ‘Tot 2013 heb ik goed kunnen leven van wat overbleef op de Zwitserse bank.’

VAN ROSSEM (vertwijfeld) «Ja? Soit, in de rechtbank hebben ze daar met geen woord over gerept. Hoe dan ook: er is geen Zwitsers geld. Wellicht had ik het over wat ik verdiende met mijn schilderijen en met thesissen schrijven – zeven per jaar aan 10.000 euro. Daarvan kon ik tot 2013 behoorlijk goed leven.»

HUMO En luxueuze reizen naar Rusland betalen?

VAN ROSSEM «Man, toch. Ik ben naar Kaliningrad en Moskou gereisd op uitnodiging van een vriendin van mijn Russisch lief. Zij heeft ons verblijf betaald. Men heeft het ook over luxereizen naar Egypte. Ik heb het eens nagekeken: het is van 1982 geleden dat ik nog in Egypte was. Waar is iedereen mee bezig? En waarom zit iedereen achter mij aan? Dat men me eens met rust laat, ik ben 74 jaar en wil gewoon van mijn oude dag genieten.»

HUMO Volgens De Tijd zou die bekentenis in Humo weleens toegevoegd kunnen worden aan het gerechtelijk dossier. Lig je daar wakker van?

VAN ROSSEM «Hoe kan ik daar nu wakker van liggen? Ik heb niks misdaan. Al wie me voor de rechter wil slepen: doe maar. Ik sta recht in mijn schoenen. Want welke juridische bewijskracht heeft die zogenaamde bekentenis? In een interview mag ik zeggen wat ik wil, zelfs dat ik de president van Amerika ben. Ik wacht met een gerust gemoed de uitspraak af.»