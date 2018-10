Humo lezen kan ernstige gevolgen hebben (2): Clark Olofsson: 'Ik plaag de Belgische politie graag'

Een interview aan Humo geven kan u vijf jaar gevangenis kosten. Toch als uw naam Clark Olofsson is en u graag spelletjes speelt met de Belgische politie. De notoire Zweeds-Belgische gangster werd enkele weken geleden vrijgelaten uit de gevangenis van Vorst en gaf een exclusief interview aan Humo over de bankroof annex gijzeling in 1973, in de Zweedse hoofdstad, waarmee hij de geschiedenis inging als de ‘man van het Stockholmsyndroom’.

Een paar weken na zijn openbare biecht in Humo stond de federale politie plots voor de deur van zijn ex-vrouw en bij één van zijn zoons, die beiden in Limburg wonen. Op zoek naar Olofsson, die volgens hen de voorwaarden van zijn vrijlating had geschonden. ‘Ze wilden me opnieuw voor vijf jaar opsluiten omdat ik was teruggekeerd naar België om mijn kinderen te bezoeken,’ vertelt Clark Olofsson ons aan de telefoon vanop een onderduikadres in Maastricht.

HUMO Hoe wisten ze dat?

Clark Olofsson «Dat hadden ze natuurlijk gelezen in Humo. In augustus werd ik vrijgelaten in Vorst, op voorwaarde dat ik vijf jaar lang geen voet meer in België zou zetten. Ze wilden me hier absoluut kwijt. Ik werd vanuit mijn cel linea recta op het vliegtuig naar Zweden gezet, geëscorteerd door twee politieagenten. Maar in de luchthaven kreeg ik van een vrouw van de Dienst Vreemdelingenzaken te horen dat ze me niks konden maken als ik op eigen houtje naar België zou terugkeren. En dus ben ik enkele weken na mijn vrijlating terug naar België gekomen om mijn zoons te zien.»

HUMO Tijdens je Humo-interview maakte je je vrolijk over het absurde strafuitvoeringssysteem in België en liet je je fotograferen in de straten van Hasselt. Was je niet bang dat je toch weer problemen zou krijgen?

Olofsson «Ach, hoe meer ik de Belgische politie kan plagen, hoe liever. En ze zeiden toch zelf dat ze me niks konden maken? Toen ze bij mijn ex-vrouw en mijn zoon aan de deur stonden, was ik gelukkig niet in de buurt. Ik was in Oostende met een Zweedse filmploeg die een documentaire over mij draait. Ik ben voor de zekerheid toch maar naar een hotel in Nederland gevlucht, en keer terug naar Zweden met de auto.»

De vandaag 71-jarige Zweed Olofsson maakte als jonge boef furore in Zweden als glamourgangster, maar kwam eind jaren 1970 naar België. Hij trouwde er met een Limburgse schone, met wie hij drie zoons kreeg.

Olofsson «Ik heb toen de Belgische nationaliteit aangenomen en mijn naam veranderd in Daniel Demuynck. Zodat mijn kinderen met een schone lei konden beginnen, want zelf luister ik nooit als iemand me Daniel noemt.»

HUMO Waarom zat je in de gevangenis in België?

Olofsson «Ik zat een straf uit in Zweden voor drugsfeiten – een zaak waarin ik onschuldig ben, trouwens. Daar wilden ze van me af, en ze stuurden me naar Vorst omdat ik een Belgisch staatsburger ben. Hier kon ik normaal gezien al veel vroeger voorwaardelijk vrijkomen, maar mijn dossier raakte niet in orde. Toen heb ik mijn Belgische nationaliteit weer opgegeven en ben ik opnieuw Zweed geworden – daardoor kon ik vrijkomen als ik naar Zweden zou terugkeren. Maar nu wil ik mijn Belgische nationaliteit terug. Dat is de enige manier om mijn kinderen te kunnen bezoeken zonder de hete adem van de politie in mijn nek.»

Wordt ongetwijfeld vervolgd. In ieder geval goed om weten dat de politie Humo leest.