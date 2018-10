Elektriciteit zag er in mijn kinderogen uit als Reddy Kilowatt, de mascotte van het elektriciteitsbedrijf, een olijk tekenfilmfiguurtje dat bliksemschichten als lijf en leden had; zijn oren waren stopcontacten en in het midden van zijn bolle toet deed een gloeilamp dienst als neus. Bij wijze van voelsprieten schoten er twee snoezige bliksempjes uit zijn kruin. In de vorm van Reddy Kilowatt was elektriciteit veel vriendelijker dan wat me had doorstroomd toen ik op aanstichting van de drie jaar oudere Jef P. tegen een schrikdraadafrastering had geplast. ‘Nu kun je geen kinderen meer maken,’ sprak deze Jef met een grijnsje. 19 jaar later bleek dat van geen kanten te kloppen. De Jef in kwestie, Jozef eigenlijk, wie weet zelfs Joseph, is al jaren Jeff. Zegt zo’n nagekomen extra f genoeg?

Toen Reddy Kilowatt het in de eerste helft van de jaren 60 enkele uren liet afweten, gingen die avond in alle huishoudens de noodkaarsen aan of anders brandde de kerosinelamp. Zulke lichtbronnen had eenieder in huis. Te mijnent vroeg een naaste, die beroepshalve nooit tijd voor me had, om een spelletje domino met hem te spelen. Aldus geschiedde in het schijnsel van noodkaarsen. Toen er ineens weer stroom was, hervatte hij snel zijn werkzaamheden. Als er na een avondlijke stroomonderbreking weer licht is, zal ik altijd wel een poosje teleurgesteld zijn. Waarna ik weer aan het werk zal tijgen. Rudy Vandendaele