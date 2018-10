Back to the future: een nostalgische vooruitblik op het tv-seizoen

‘F.C. De Kampioenen’, ‘Lili en Marleen’, ‘Flikken’, ‘Blind Date’, ‘Wittekerke ’... Het nieuwe tv-seizoen is amper een maand ver, maar de winnaar van de slag om de kijker is nu al bekend: het déjà-vugevoel. Zeldzaam is de Vlaamse televisiezender die niet plooit voor de weeë geur van nostalgie en weet te weerstaan aan herhaling na herhaling. Humo nam het tv-seizoen onder de loep, trok de lijn door, en kwam tot de conclusie: dit kan alleen maar fout lopen.

'Een nostalgische vooruitblik op het tv-seizoen'

September

Het begin van het einde begint zoals elke omwenteling: doodgewoon. De VRT zendt op zaterdag – alsof ze nooit iets anders heeft gedaan – ‘F.C. De Kampioenen’ uit. Door het onvoorziene succes van de zomerse herhalingen van ‘Lili en Marleen’ kondigt VTM aan dat de oude afleveringen ook in het najaar te zien zullen blijven, en in één moeite deelt ze niet alleen mee ‘Wittekerke’ terug te willen brengen, maar ook ‘Blind Date’ te reanimeren, met Nathalie Meskens als dienstdoende Ingeborg. Het nieuws inspireert de VRT-programmatoren om dra ‘Flikken’ weer op te diepen uit het archief. Het begin van een wapenwedloop waarbij nostalgie centraal staat.

Oktober

Op VIER schiet het nieuwe seizoen van ‘De slimste mens’ uit de startblokken. Omdat hij 32 splinternieuwe kandidaten heeft verzameld, moet Erik Van Looy echter machteloos toekijken hoe zijn marktaandeel elke aflevering afkalft. Tot overmaat van ramp worden her en der zelfs herinneringen opgehaald aan toen Bruno Wyndaele de quiz nog presenteerde. Om de schade te beperken, krijgen de juryleden de richtlijn om alleen nog maar moppen te vertellen waarvan de pointes al bekend zijn, met hier en daar de occasionele evergreen over Eriks tanden. Een last minute toevoeging van Rik Torfs en Marc Reynebeau aan de jury weet de meubels nog net te redden. Wanneer de gemeenteraadsverkiezingen aanbreken, blijkt op de VRT dat niemand minder dan Walter Zinzen weer een rol van betekenis heeft gekregen op de nieuwsdienst. Ook wat de uitslagen van de verkiezingen betreft vallen er, toepasselijk genoeg, geen verrassingen te noteren.

November

VTM laat de interne studiedienst onderzoek voeren naar de mogelijkheid om ‘Zondag Josdag’ weer gevechtsklaar te krijgen. De resultaten zijn niet gunstig: het project om Jos Ghysen middels doorgedreven reanimatie weer tot leven te wekken, staat in november nog in de kinderschoenen. Bij de VRT wordt een gedurfde beslissing genomen op de nieuwsdienst: ‘Het journaal’ van zeven uur verschuift op vraag van de vele nostalgische kijkers weer naar halfacht. Nog een mijlpaal: voor het eerst in twintig jaar presenteert Frank Deboosere het weerbericht weer met een snor. Om de kijker te behagen, en na wat aandringen van de hoofdredactie, doet Sabine Hagedoren uiteindelijk ook mee.

December

2018 eindigt met de terugkeer van het testbeeld, dat vanaf dag één onmiddellijk vier uur van de programmering in beslag neemt op Eén. VTM, nog altijd vastbesloten om koploper te zijn van de hippe oubolligheid, laat niet lang daarna weten dat haar uitzendingen binnenkort alleen nog te zien zullen zijn via een analoge antenne. Het nieuws betekent het begin van het einde voor digitale televisie. De verkoop van tijdschriften met tv-gidsen swingt plots weer de pan uit. Aftellen naar 2019 gebeurt op de laatste decemberdag met een herhaling van ‘Het swingpaleis’, waarin een kwieke Felice wordt bijgestaan door Leen Demaré en een met diadeem getooide Peter Van Asbroeck.

Januari

Het nieuwe jaar doet alle schroom wegvallen bij de Vlaamse zenders. Om de kijkcijfers van de voorbije sportzomer te evenaren, neemt de VRT de radicale beslissing om sporttoernooien uit het verleden opnieuw op de spoel te gooien en oude uitzendingen met Karl Vannieuwkerke gewoon te herhalen. Kijkers zien zo hoe Karl met elke aflevering steeds meer haar krijgt. 2019 gaat de geschiedenisboeken in als het jaar waarin die Mannschaft op het WK voetbal een kansloos Brazilië met 7-1 naar huis tikt en later wereldkampioen wordt. Tia Hellebaut haalt goud in Peking, Lance Armstrong eindigt in Parijs in het geel en haalt in januari opeenvolgend zijn zevende, zesde en vijfde Tour-overwinning.

Februari

Na het succes van het nostalgische ‘Zelfde deur, 20 jaar later’ van vorig jaar gaat Martin Heylen deze maand nóg eens langs bij dezelfde mensen, in de hoop dat er het voorbije halfjaar alweer ingrijpende gebeurtenissen hebben plaatsgevonden in hun leven. Bij de VRT verschijnen na bijna vier jaar afwezigheid de omroepsters weer in beeld. Andrea Croonenberghs, Geena Lisa en Saartje Vandendriessche verwelkomen de kijkers opnieuw en leiden voortaan de programma’s weer in. Alleen Eva Daeleman geeft verstek door tijdsgebrek, dat volgens haar te wijten is aan wat ze ‘een dagelijkse verplichting op doktersadvies’ noemt. Mike Verdrengh wordt bij VTM feestelijk ingeluid als het nieuwe, oude hoofd van de zender.

Maart

VIER is vastberaden om met het nieuwe seizoen van ‘De mol’ niet dezelfde fout te maken als met ‘De slimste mens’. Het deelnemersveld van de zevende reeks telt naast nieuwe gezichten ook ex-mollen Hugo, Magda en Marc – voor de zekerheid aangevuld met Bruno Wyndaele. De presentatie is net als vanouds weer in handen van Michiel Devlieger. De zender grijpt ook in bij ‘Gert Late Night’, waar James Cooke wordt vervangen door een bobtail, om nostalgici met een hang naar de jaren 90 te bekoren.

April

Terwijl op VTM ‘The Voice Senior’ van start gaat, ook al bedoeld om een ouder publiek aan te spreken, brengt de VRT op hetzelfde uur herhalingen van ‘De gongshow’. Het gaat hard tegen onzacht, en op de Medialaan reageren ze door prompt televoting af te schaffen in ‘The Voice’: kijkers kiezen aan het einde van de uitzending hun favoriete knar door middel van een gele briefkaart, tot groeiende wanhoop van de nu al ploeterende postbodes. In ‘De afspraak’ op Canvas gooit Bart Schols hoge ogen door zich de interviewstijl van wijlen Maurice De Wilde aan te meten. Een aanpak die loont: na zes afleveringen hebben al vijf studiogasten toegegeven medeplichtig te zijn aan de razzia’s op de Antwerpse Joden in 1942.

Mei

De herhalingsdrang vindt nu ook zijn weg naar de Wetstraat, waar de volgende verkiezingskoorts alweer woedt. Een partijdebat in ‘De zevende dag’ dreigt uit de hand te lopen wanneer aanwezige politici tot schreeuwens toe uitvechten welke partij als beste de eigen oude standpunten in ere houdt. De SP.A klopt zichzelf trots op de borst: ‘Onze ideeën waren al lang niet meer van de tijd!’ Maar het is uiteindelijk de N-VA die de morele overwinning behaalt door erop te wijzen dat hun programmapunten al meegaan sinds de jaren 30. Carl Huybrechts haalt eindelijk zijn slag thuis en wordt aan de Reyerslaan in ere hersteld: hij mag het nieuwe ‘Sportweekend’ in verouderde formule presenteren. Elke uitzending besteedt eerst een kwartier aandacht aan de duivensport en een halfuur aan de laatste ontwikkelingen in het driebanden. Op VIER blijkt na weken van spanning dat Bruno Wyndaele de mol is.

Juni

Het water staat vele jonge beloftevolle productiehuizen stilaan aan de lippen, en enkele bedrijfjes worden zelfs gedwongen hun deuren te sluiten. De meeste krijgen de rekeningen niet meer betaald nu de vraag van de zenders naar vernieuwende programma’s het laatste jaar is geslonken. De VRT maakt wereldkundig dat de openbare omroep voortaan weer BRT zal heten. Een kostenbesparende maatregel bovendien: in de kelders van de Reyerslaan liggen nog tonnen ongebruikt briefpapier met BRT-hoofding, dat nu weer van pas zal komen in het nieuw aangelegde buizenpostnetwerk.

Juli/Augustus

Zomer. Vlaanderen wrijft zich in de handen bij de gedachte aan een televisieseizoen dat altijd al bol heeft gestaan van de herhalingen, maar dan breekt de hel los: Duitsland valt België binnen nadat het eerder ongehinderd Sudetenland en Oostenrijk heeft ingelijfd in een bui van nostalgie. Na een veldtocht van achttien dagen is ons land volledig overrompeld en de bezetter schaft onmiddellijk alle televisie- en radiozenders af. Geruchten op straat hebben het echter over een klein maar moedig verzet dat geregeld clandestiene samenkomsten organiseert, en dat in achterafzaaltjes bij kaarslicht, wanneer de avondklok van kracht is, op gevaar van eigen leven herhalingen van ‘F.C. De Kampioenen’ blijft projecteren.