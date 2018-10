Kurt Vile, in een Lou Reed-shirt en zwarte jeansbroek, schudt ons de hand zonder oogcontact te zoeken, maakt een grapje over de beste coffeeshops in Amsterdam en gaat vervolgens met zijn lange haar voor de ogen in de zetel hangen. Het is meteen duidelijk: Vile doet niet alsof, hij ís die excentrieke introvert die u hebt leren kennen via zijn geweldige platen ‘Smoke Ring for My Halo’ (2011), ‘Wakin on a Pretty Daze’ (2013) en ‘b’lieve i’m going down…’ (2015).

HUMO ‘Bottle It In’ is de vijfde plaat waarop jij met je gitaar op de hoes staat.

Kurt Vile «Ik vind zulke hoezen eerlijk: ‘Ik ben Kurt Vile en dit is mijn gitaar. Samen hebben wij deze plaat gemaakt.’ Mijn gitaren zijn als vrienden: op sommige kan ik altijd rekenen, aan andere heb ik vooral goede herinneringen. Maar ik weet van elke song op welke gitaar ik hem heb geschreven.»

HUMO Je speelt opnieuw met je begeleidingsband The Violators. Houd je in de studio de touwtjes strak in handen?

Vile «Nee, ik wil dat The Violators altijd een zekere vrijheid behouden. In de studio leggen we ook nooit een definitieve versie van een song vast. Nummers kunnen live nog altijd veranderen, dat houdt het fris. Ik zeg het natuurlijk wel als ik een partij van een Violator niet goed vind. En soms zeg ik weleens wat ze moeten spelen. Misschien ben ik toch minder relaxt dan ik denk (lacht).»

HUMO Ik kan een beetje gitaar spelen. Wat moet ik doen om een Violator te worden?