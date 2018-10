Eeuwig spits Jan Mulder: 'Michel Preud'homme'

'Trek het je niet aan, Michel. Boosheid over een column, al staat hij in Humo, is niet efficiënt. Glimlach!'

Jiri Nemec blonk negen jaar uit op het middenveld van Schalke 04. In die negen seizoenen scoorde hij zes keer. Slecht gemiddelde. Maar de dribbelaar was in de jaren 90 niet uit het elftal weg te denken. Jiri was een perfect radertje in de klassieke Schalker Kreisel, de voorloper van het tikitaka van Barcelona. Behalve het uiterst geringe aantal goals (hij was niet ‘efficiënt’ zouden we nu zeggen) had hij nog een opmerkelijke, zeldzame kwaliteit. Hij maakte geen geluid. Niet op het veld, niet in de kleedkamer, niet na afloop van de match en niet in de bus naar huis. Geen Duitse journalist heeft Jiri Nemec ooit kunnen interviewen en niemand stoorde zich eraan. Jiri lag niet dwars, hij hield van de stilte. Zelfs Bild had begrip en schreef niets over hem.

Sinds die jaren 90 van de vorige eeuw onderging het voetbal een metamorfose. Spelers bazuinen zichzelf de godganse dag de wereld in via Twitter en plaatsen intieme foto’s met hun honden en dames op Instagram. Privé verkoopt. De peperdure vertegenwoordigers van het merk van hun club moeten zo nu en dan, al is het met frisse tegenzin, ook verschijnen op een persconferentie in de aanloop naar een belangrijk duel. Voetbal zonder uitleg is niet meer.