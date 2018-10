'Als bioloog moet ik betwisten dat de universiteit een wespennest is: in wespennesten heerst orde en discipline'

HUMO Professor Hans Van Dyck, als bioloog aan de UCL kunt u vergelijken: verschillen Franstalige universiteiten sterk van de Vlaamse?

Hans VAN DYCK (professor gedragsecologie aan de UCL, broer van acteur Tom Van Dyck) «In tegenstelling met wat sommige haantjes in het politieke theater beweren, zie ik veel gelijkenissen. En wat de media de mensen ook inlepelen, ze kijken hier erg op naar Vlaanderen. Ook aan de universiteit kijken ze met een open en nieuwsgierige blik over de taalgrens. Toen wij ons curriculum hervormden, keken we niet alleen naar Luik, maar spontaan ook naar Leuven en Gent.

»De middelen zijn hier schaarser, maar qua organisatie en aanpak zie ik geen verschil. Hoogstens worden er andere accenten gelegd. Zeker aan mijn universiteit, die een afsplitsing is van de KU Leuven. Tussen haakjes: ik was departementsvoorzitter toen de universiteit haar veertigste verjaardag vierde. Dat was tegelijk ook de veertigste verjaardag van ‘Walen buiten’. Ik heb als Vlaming die festiviteiten mogen leiden: een heerlijke surrealistische charme die ik aan buitenlandse collega’s niet uitgelegd krijg, behalve heel laat tussen pot en pint, op een congres.»

HUMO Sommigen van uw Vlaamse collega’s klagen over het niveau van de studenten. Hoe zit dat aan uw kant van de taalgrens?

VAN DYCK «Ik ben wetenschapper, ik nuanceer. Ik zie nog altijd evenveel pientere, hardwerkende studenten als twintig jaar geleden. Maar de spreiding is groter geworden: als je de gemiddelde kwaliteit van de studenten zou kunnen berekenen, zou die gedaald zijn. Het aandeel van de studenten die aanmodderen, wordt groter. Er zijn meer mensen van wie je denkt: wat moeten we met hen aanvangen? En: loont het om daar zoveel geld in te investeren? Er scheelt vaak wat met de vooropleiding aan de middelbare school. Ik ken de Franstalige middelbare scholen niet zo goed, maar het is geen geheim dat er grote niveauverschillen zijn – collega’s bevestigen me dat.»

HUMO Waar merkt u dat aan?

VAN DYCK «Volgens mij is het meer een kwestie van mentaliteit en cultuur dan van dommigheid. We hadden laatst een student die zijn paper bijna volledig van het internet had gekopieerd, zonder bronvermelding. Toen die brave man zich voor de examenjury kwam verdedigen, was zijn argument: ‘Ik had te weinig tijd, anders had ik hier en daar de tekst wat kunnen veranderen.’ Hij zag het probleem niet. Dat was voor ons een eyeopener: wat vroeger vanzelfsprekend leek, is dat niet langer. Nu moeten we eerstejaarsstudenten uitdrukkelijk zeggen: copy-pasten is not done in een paper. De jongste generatie is groot geworden in een zee van informatie: je vindt alles online. Ze zijn het gewend om het op het internet te gaan halen. Anderzijds is er ook in mijn vakgebied de laatste jaren zoveel kennis bij gekomen, dat je jonge mensen moet wapenen met tools om kritisch hun weg te vinden in die zee van informatie. Ze zouden ook weer trots moeten kunnen zijn op hun werk. Er is een zekere normvervaging: ‘Als ze me niet pakken, is het prima.’»