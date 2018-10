'Ik blijk nogal vatbaar voor niet zo ideale situaties'

Sofie Lemaire «Van de harde actualiteit blijven we het liefst weg, er is al zoveel lawaai over de nieuwsfeitjes van de dag. Wij proberen het in de periferie van de actualiteit te zoeken. Vorige week lazen we in de krant bijvoorbeeld over de dood van Luc Magerman, een leerkracht uit Oudenaarde die voor veel ex-leerlingen een heus icoon was. Dan denk je daar even over door, en kom je uit bij ‘mentoren’. Ik moest meteen denken aan mijn lief, die echt zo’n mentor heeft bij wie hij altijd terecht kan voor goeie raad. Die man woont intussen in Portugal, en als mijn lief het even niet meer weet, vliegt hij een weekendje naar daar. En daarna komt hij vol inspiratie terug. Enfin, als ik merk dat ik meteen begin door te denken over zo’n onderwerp, en dat mijn collega’s op de redactie meteen ook met verhalen komen, weet ik: we hebben een thema.»

HUMO Gebeurt het dat een verhaal je ontroert? Of is radio maken toch vooral tijd en techniek in het oog houden?

Lemaire «Ik word vaak geraakt. Als mensen in een gesprek helemaal loskomen en de passie eruit gutst, als het plots heel heftig wordt, dan pakt me dat oprecht. Ik heb dat zelfs met reportages die ik al voor de uitzending gehoord heb. In de magie van het moment kan ik daar soms iets ontroerends in vinden dat me voordien ontgaan was.