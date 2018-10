Daniël Termont, burgemeester van Gent (SP.A): 'Een pint gaan drinken met Siegfried Bracke? Nee, dat zou me niet meer smaken'

In Termonts kantoor op het Gentse stadhuis ligt een paar bokshandsschoenen, gekregen van de lokale bokser Junior Bauwens. Daarop staat met zwarte stift gekribbeld: ‘Als ge geen burgemeester waart, zoude nen bokseur zijn.’ De voorbije jaren had Termont de handschoenen nodig om robbertjes uit te vechten in de gemeenteraad. Eind december stapt hij uit de politieke ring, in de hoop dat partijgenoot en lijsttrekker Rudy Coddens hem opvolgt.

HUMO Waarom wilt u dit geen afscheidsinterview noemen?

DANIëL TERMONT «Ik wil niet de indruk wekken dat ik hier nog drie maanden ga zitten niksen. Tot 20 december werk ik keihard door. Daarna vertrek ik op skivakantie.»

HUMO Wat is uw politieke nalatenschap voor de stad?

TERMONT «Ik ben het trotst op de positieve sfeer en mentaliteit die ik heb gecreëerd. Elk weekend worden hier massa’s buurtfeesten gegeven. Van heinde en verre komt men naar hier om te zien wat wij doen rond leefstraten en burgerparticipatie. Gisteren moest ik spreken op de opening van het Guido Moonspark. Het was aan het gíéten, maar toch bleven de honderden toeschouwers gewoon staan. Dat zegt veel over de mentaliteit in deze stad.»

HUMO Op het Gentse lijsttrekkersdebat van De Morgen werden Anneleen Van Bossuyt van de N-VA en Johan Deckmyn van Vlaams Belang uitgelachen. Bent u daar ook trots op?

TERMONT «Ja. Wij zijn een progressief en gastvrij baken in een Vlaanderen dat steeds rechtser wordt. Ik hoop dat we dat na 14 oktober kunnen blijven.»

'De oppositie is er voor een stuk in geslaagd om de indruk te wekken dat we foefelen op het stadhuis. Dat doet pijn, want er is niks van waar.'

HUMO John Crombez zegt dat hij stopt als SP.A-voorzitter als de komende verkiezingen tegenvallen. Is dat verstandig?

TERMONT «Als het aan Gent ligt, komt het wel goed. Maar John mag sowieso niet vertrekken: hij is verantwoordelijk voor de uitslag van de Vlaamse en de federale verkiezingen volgend jaar, niet voor die van 14 oktober.»

HUMO Open VLD-lijsttrekker Mathias De Clercq is ervan overtuigd dat niet Rudy Coddens, maar híj uw opvolger wordt.

TERMONT «Dan zal hij een coalitie met de N-VA moeten sluiten, een partij waarvan hij zegt dat ze chagrijn en rechtse prietpraat verkoopt.»

HUMO Wat vindt u van de aanvallen van De Clercq op het kartel SP.A-Groen?

TERMONT «Ik ben daar zeer teleurgesteld over, zeker omdat we hier 30 jaar goed hebben samengewerkt met de liberalen. Ik begrijp wel dat ze niet tevreden zijn over ons kartel met Groen. Maar ik heb mijn hele carrière gepleit voor een progressief front. Zo’n kartel haalt ook op Vlaams niveau 30 procent, daar ben ik van overtuigd. Vorige keer hebben wij hier zelfs een absolute meerderheid gehaald, al kwam dat ook wel door mijn hoge aantal voorkeurstemmen. Dat blijft mijn grootste politieke triomf. Ik wil niet onbescheiden zijn, maar 44.561 voorkeurstemmen, ik weet niet of iemand dat hier ooit nog haalt. Een vierde van de Gentenaars stemde voor mij.»