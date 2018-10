Zahra, een Nederlandstalige weduwe in het laatste IS-bolwerk in Syrië

'Ik wil niets bereiken in het leven, ik wil iets bereiken in het hiernamaals'

We konden Zahra de voorbije maand meermaals spreken via het internet, ook al viel de verbinding voortdurend weg. Ze denkt er niet aan terug te keren naar Europa, terwijl de bombardementen van de internationale coalitie aanhouden en de Syrische Democratische Strijdkrachten steeds dichterbij komen.

HUMO Ben je daar veilig?

Zahra «Geen idee (lacht). De vijand is dichtbij, maar over het algemeen voel ik me veilig.»

HUMO Ben je nooit bang? Er zijn bombardementen en hevige gevechten.

Zahra «Daar ben ik niet echt bang voor. Ik ben er ondertussen aan gewend geraakt, hoe erg het ook klinkt. Ik ben wel bang voor de toekomst, ja. Maar wie niet? Ik wil niet nadenken over wat er allemaal met me kan gebeuren, dan word ik alleen maar angstig en raak ik gestresseerd.»

HUMO Je familie in Europa maakt zich zorgen om je veiligheid.

Zahra «Dat weet ik.»

HUMO Wat heb je vandaag gegeten?

Zahra «Brood met thee. Waarom?»

HUMO Ik probeer een beeld te krijgen van hoe het leven daar is.

Zahra «Wat moet ik zeggen? Ik denk dat je het allemaal wel weet. Het is moeilijk: er komt amper eten binnen en wat er is, kost héél veel geld. Er is geen drinkwater. Vlees kost bijna 20 dollar per kilo. Het is moeilijk.»