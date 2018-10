In het oosten van Syrië bezet IS nog altijd een klein gebied, een gestaag krimpend bolwerk van enkele dorpen. In dat laatste restant van het kalifaat woont ook een Nederlandstalige vrouw, de prille twintiger Zahra. Ze bekeerde zich op haar 18de tot de islam, trok naar Syrië, trouwde er en blijft de IS-ideologie trouw. Tot de dood, zo lijkt het: ‘Of ik nu in Syrië of in Europa ben, ik zal op precies hetzelfde moment sterven.’