Op 26 december 2004 werd Sri Lanka getroffen door een tsuanmi. Toen werden meer dan 30.000 doden geteld. Humo-journalist Jan Hertoghs sprak in 2005 met twee Vlamingen die de tsunami overleefden. Herlees hier hun relaas.

(Verschenen in HUMO 3360/04 op 25 januari 2005)

Het grote publiek is getroffen door tsunami-moeheid, en ook in de kranten klotst weer het vertrouwde eb en vloed van de gewone actualiteit. Maar voor de slachtoffers van de zondvloed is het nog altjd 26 december 2004, en geen dag later. De Bruggeling Bram Dumolin (31) en zijn Brusselse vriendin Cathérine Vandeloise (24) waren die dag in Sri Lanka, een land dat intussen bijna veertigduizend doden telt. Ze hebben het overleefd, en geven hun relaas van die langste dag: een dag waarvan de naschokken nog een heel leven voelbaar zullen zijn.

BRAM DUMOLIN «Tussen 2000 en 2004 heb ik, op enkele onderbrekingen na, bijna de hele tijd in Sri Lanka gewerkt. Eerst was ik consultant voor IT-bedrijven, later had ik mijn eigen cybercafé. Sri Lanka bevalt me enorm, het leven is er niet duur, het klimaat is er warm, de mensen leven op straat, de dorpjes zijn klein en gemoedelijk, het is daar iedereen-kent-iedereen. Zo'n beetje het België van de jaren vijftig, zoals ik dat ken uit de verhalen van mijn ouders. Ik was er zo thuis dat ik zelfs al grond zocht om een huisje te bouwen, maar toch ben ik een jaar geleden teruggekomen. Mijn leven daar was iets té onregelmatig geworden - ik dronk nogal wat, en ik rookte ganja (marihuana, red.).

»In België kwam er weer wat meer structuur in mijn leven: ik vond een vaste job, en daar leerde ik Cathérine kennen. Toen ik hoorde dat zij nog nooit in Azië was geweest, leek het een goed idee onze eerste vakantie samen in Sri Lanka door te brengen. Voor haar zou het een kennismaking met Azië zijn, voor mij een plezierig weerzien met mijn vrienden. En zo zijn we op 19 december in Unawatuna aangekomen.

»Vijf jaar geleden was Unawatuna nog een backpackers' place. De laatste jaren zijn er restaurants en hotelletjes gekomen, en zelfs een exclusief Beach Resort, maar eigenlijk is het toerisme er nog altijd vrij kleinschalig. De meeste mensen leven van de visvangst, in van die eenvoudige houten boten met een buitenboordmotor die ze op het strand trekken als ze niet aan het vissen zijn. Voor de rest is het daar zoals in dat spotje van Bounty: een blauwe zee, een paradijselijk strand met heel licht zand, en wuivende palmbomen!

»Wij logeerden in Benny's Lounge. Eerst wilden we een kamer op de eerste verdieping, maar omdat dat nogal duur uitviel, hebben we een huisje op het strand genomen, zo'n stenen bungalowtje op vijf meter van het water, waar je het gevoel hebt: ik slaap aan de rand van de zee.

»Met Kerstmis hadden we nog goed gebabbeld met mekaar, en 's avonds hadden we lekker gegeten in Lucky Tuna, een restaurantje aan het strand. Als het donker wordt, steken ze daar een kampvuur aan op het zand, dat is mooi, de nacht, de sterren, het vuur en dan het geruis van de zee vlakbij. Aan dat vuurtje hebben we nog wat zitten drinken met vrienden erbij.»

CATHÉRINE VANDELOISE «Ik was daar echt op m'n gemak, in Sri Lanka. Prachtig land, superlieve mensen.»

BRAM «Om twaalf uur zijn we gaan slapen. De volgende ochtend rond negen uur werden we wakker van water dat tegen ons huisje klotste. Ik ging rechtop zitten, tiens, de zee is precies nogal ruig, en tegelijk zag ik water onder de deur naar binnen komen, de rugzakken met onze kleren stonden al in het nat en mijn slippers begonnen al rond te drijven. Ik deed het raampje open... alle strand was weg, er was alleen nog zee te zien! Ik wilde mijn digitale camera nemen - en toen gilde Cathérine.»

CATHÉRINE «Ik zag die múúr van water - tien, vijftien meter hoog! - pal op ons afkomen... Die muur was zo hoog en zo dichtbij dat ik alleen maar kon denken: dit is het nu, dit wordt de dood voor ons.»