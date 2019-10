Geologisch gezien zit het zo. In de diepte van de Indische Oceaan zijn reusachtige aardschollen na jaren van frictie over elkaar heen geschoten. Door die plotse verschuiving beeft de aarde en wordt de hele zee van bodem tot waterspiegel opgestuwd en in de richting van de kusten gejaagd met snelheden tot negenhonderd kilometer per uur. Waar de zee ondieper wordt - bij het strand dus - nemen de golven in hoogte toe, zodat ze met grote kracht op het land beuken.

De kracht van zo'n zeebeving kan in een cijfer worden uitgedrukt; het verdriet om honderdduizenden levens is niet afleesbaar op de schaal van Richter. Het Vlaamse meisje Mona (18) is nu nog in Thailand als uitwisselingsstudente. Tussen de duikers en de vissers van Khao Lak had ze eerder haar lief Jay (25) leren kennen.

MONA «Na mijn laatste jaar op de middelbare school wist ik niet meteen wat studeren aan de unief, en omdat ik eerst een stukje van de wereld wilde zien, heb ik me bij AFS opgegeven als exchange student. Een jaar eerder was ik met vrienden én de rugzak op reis geweest in Vietnam, en daar is mijn voorliefde voor Azië zo'n beetje ontstaan.