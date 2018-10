Koppensneller Herman Brusselmans: 'Bavo Dhooge'

Bavo Dhooge is 45 jaar en heeft meer dan honderd boeken geschreven. Dat is toch wel wat overdreven. Als een schrijver een boek heeft geschreven, moet hij het laten rijpen door het een tijdje in een kastje te bewaren, het er na een paar jaar weder uit te halen, het meermaals te herlezen en te redigeren, en het pas dan naar de uitgeverij te sturen. Zo doe ik het althans, en aldus heb ik nog maar 78 boeken gepubliceerd, wat een hoop minder is dan Bavo Dhooge. Hij is vooral bekend als thrillerauteur, wiens romans titels dragen die iedere keer beginnen met de letter s – bijvoorbeeld ‘Sofa’, ‘Suffragette’, ‘Salopette’, ‘Salapalenko’, ‘Scheve lavabo’, ‘Slettenbak’, et cetera.

Er zijn weinig mensen die het weten, maar de thrillers van Bavo Dhooge krijgen nu en dan wat weerklank, tot in Amerika toe, waar de recensent van The New York Times over ‘Salopette’ schreef: ‘What a nice novel. It’s great. I like it. Never read a novel so pleasant. Read this novel. Bavo Dhooge is a fine novelist. Is this really a fantastic novel? Yes, it is. Oh yes, it certainly is, isn’t it?’ Die juichende kritiek zorgde er helaas niet voor dat ‘Salopette’ goed verkocht in de States, want inderdaad, 271 exemplaren de deur uit tussen New York en Los Angeles, tussen Boston en Cincinnati, tussen Alaska en Florida, dat is geen vetpot.