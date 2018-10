De 7 Hoofdzonden: volgens Mathieu Terryn van Bazart: 'Ik moet ermee leren leven dat een deel van Vlaanderen mij een omhooggevallen stuk stront vindt.'

'Ik hoop dat op onze nieuwe plaat minstens een paar kinderen verwekt worden'

Hoogmoed

HUMO In september kwam jullie documentaire ‘Het begin voorbij’ uit. Getuigt het van arrogantie wanneer een band al vóór zijn tweede plaat een carrièreoverzicht maakt?

Mathieu Terryn «Dat project is een beetje uit de hand gelopen. ‘Het begin voorbij’ werd gemaakt door een gast die ons twee jaar heeft gevolgd, een goede vriend die af en toe filmde na optredens. Naarmate het succes van Bazart buitenproportioneler werd, rijpte het idee om die beelden samen te ballen tot een sfeerverslag. We wisten vooraf dat mensen dat onnozel zouden vinden: ‘Ze zijn amper begonnen en ze moeten nu al terugkijken.’ Natúúrlijk wisten we dat, we denken na over die dingen. Maar wíj zagen het in de eerste plaats als een blijvende herinnering aan een waanzinnige periode.

»Na ‘Goud’ is ons leven een sneltrein geworden. Het ging steeds harder, en wij moesten maar zien dat we konden bijbenen. De ene verrassing na de andere onverwachte wending. Muziekprijzen, een uitverkocht Sportpaleis... Een jaar eerder durfde ik het woord ‘Sportpaleis’ nog niet uit te spreken (lacht). Als het over tien jaar allemaal gedaan is, hebben we tenminste die docu nog om te kunnen zeggen: ‘What the fuck was dát allemaal?!’ ‘Het begin voorbij’ is er in de eerste plaats voor onszelf.»

HUMO Als je het zo zegt, had je de film evengoed op je laptop kunnen laten staan.

Terryn (denkt na) «Het is ook leuk voor de fans. En eerlijk: het heeft ons toch weer geholpen om ons product in de markt te zetten. Dat klinkt plastisch, maar of je die documentaire nu goed vindt of niet, mensen praatten weer over Bazart op het moment dat onze tweede plaat uitkwam. Marketing is geen vies woord.»

HUMO Wat is het raarste compliment dat je al kreeg?