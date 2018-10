Dwarskijker over 'Iedereen kiest', 'Zinzen en Van Cauwelaert bij Ivan' en 'Zelfde deur, een jaar later': Ook om te lachen, desnoods bitter

Iedereen kiest

Eén – 1 oktober – 424.112 kijkers

Zinzen en Van Cauwelaert bij Ivan

Canvas – 1 en 2 oktober– 123.852 en 143.323 kijkers

Veel politici vinden dat ze verdomd interessant klinken als ze het over een ‘of-ofverhaal’ dan wel een ‘en-enverhaal’ hebben. En de ambten en commissariaten die hun te beurt vallen, noemen ze nog altijd ‘postjes’, wellicht om zich uit electorale overwegingen vooral niet van het ruime kiespubliek te onderscheiden. ‘Het is mij niet om de postjes te doen,’ zeggen ze dan. Er zijn nog wel enkele andere redenen waarom ik me niet aan politici spiegel, maar die noem ik, met het oog op de eventuele amusementswaarde van dit stukje, liever niet op. Onnodig te zeggen dat ik nu al uitkijk naar televisieavonden zonder gelegenheidsprogramma’s aangaande de gemeenteraadsverkiezingen, maar dat belet me niet om me dezer dagen ‘Iedereen kiest’ te laten welgevallen. Als iedereen kiest, kan ik niet achterblijven in een democratie.

Nadat Jean-Marie Dedecker (LDD) en Valerie Van Peel (N-VA) elkaar vriendelijk hadden bejegend, was het ineens raak: een reportage bracht schimmels, zwammen en verrotte steunbalken in sociale woningen ter hoogte van de Bernadettewijk in Gent aan het licht. Die onderkomen onderkomens, waarin de bewoners elektrocutiegevaar liepen, waren ziektehaarden voor kinderen. Hoe afgekeurd die verkrotte wakke huizen ook mochten zijn, toch werden ze door de sociale huisvestingsmaatschappij nog altijd verhuurd aan mensen die het krap hadden, blijkbaar met medeweten van burgemeester en schepencollege, en vooral tegen de wet. Altijd goed om, alle relativeringsdrang ten spijt, nog eens verontwaardiging in je te voelen opsteken, een talent dat je in de loop van een gemiddeld mensenleven ongetwijfeld kunt kwijtspelen.

Mathias De Clercq (Open VLD) en Rudy Coddens (SP.A), twee leden van de Gentse coalitie, waren er gloeiend bij in ‘Iedereen kiest’. Opeens hadden ze aan de debattafel geen poot meer om op te staan, wat altijd komisch is als je de dans toch nog wilt ontspringen. Met een bedremmeld hoofd probeerde Coddens die ziekmakende sociale woningen op de Vlaamse regering af te wentelen, die er die avond helaas niet bij kon zijn. Mathias De Clercq probeerde dan weer zijn gezicht te redden door enige twijfelachtige daadkracht in de zin ‘We gaan dat onderzoeken’ te leggen. Dat zou het parket wel doen, bleek de volgende ochtend al. Het moet gezegd: de nieuwsdienst van de VRT zet de laatste tijd meer in beweging dan doorgaans.