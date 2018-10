'De N-VA zal zondag goed scoren, maar wordt dé verliezer in de coalitiegesprekken'

De grote winnaar?

Groen 15

N-VA 12

CD&V 4

Open VLD 1

PVDA 1

Onafhankelijke burgerlijsten1

MEYREM ALMACI (Groen-voorzitter) «Steeds meer mensen zijn de apathie van de regering beu en maken zelf werk van een betere, gezondere en eerlijkere wereld, met initiatieven als Dagen Zonder Vlees, Mei Plasticvrij, Klimaatzaak, CurieuzeNeuzen en schoolstraten blokkeren uit protest tegen het vervuilende autoverkeer. De voorbije jaren hebben we hard gewerkt om die mensen een stem te geven. Waar we besturen, hebben we moedige maatregelen genomen, tegen de stemmingmakerij in. Denk maar aan het Gentse circulatieplan. Maar tot 14 oktober is er niets verworven.»

HUMO Met welke uitslag bent u zondag tevreden?

ALMACI «We willen in twee derde van de centrumsteden mee besturen, vandaag is dat in de helft. Ook in kleinere gemeenten moeten er meer groene coalities komen.»

HUMO Welke steden hoopt u nog te veroveren?

ALMACI «Leuven lijkt me zeker haalbaar. Daar scoorden we in 2014 al sterk. We hebben er met David Dessers een nieuwe kopman. En het zou me verbazen als Mohamed Ridouani dezelfde afkeer van ons heeft als Louis Tobback (lacht).»

HUMO In Antwerpen worden Groen en de N-VA wellicht de twee grootste partijen, maar Wouter Van Besien zegt dat hij niet met Bart De Wever in bad wil. Zal hij dat veto niet moeten inslikken na 14 oktober?

ALMACI «Dat zal níét gebeuren. Ons model is onverenigbaar met dat van de N-VA. Ik blijf ervan overtuigd dat een progressieve coalitie mogelijk wordt.»

HUMO Uw achilleshiel is het platteland. In sommige gemeenten bestaat Groen niet eens.

ALMACI «We komen op in 250 gemeenten, een record. Eén op de zes groene lijsten is nieuw. De groene golf rolt de komende jaren over heel Vlaanderen.»

JAN DE MEULEMEESTER (Wetstraatjournalist VTM) «Het moet nú wel gebeuren voor Groen. Thema’s als klimaat, zuivere lucht, plastic en groene mobiliteit komen in heel Europa aan bod. Dit is hun momentum, maar vaak doen ze het in de peilingen beter dan bij de verkiezingen. Als ze hun hogere scores in de steden niet kunnen vertalen in meer coalities, zou dat een anticlimax zijn.»

HUMO De tweede grote winnaar wordt de N-VA. Wanneer zal Bart De Wever tevreden zijn?

BART BRINCKMAN (chef politiek De Standaard) «De N-VA wil consolideren met het oog op de verkiezingen van 2019. Het behoud van Antwerpen is cruciaal. In Aalst en Sint-Niklaas zullen ze ook aan de macht blijven. En voorts wordt het burgemeesters tellen. De rand rond Antwerpen kleurde zes jaar geleden helemaal geel-zwart. Afwachten of dat zo blijft.»

NICOLAS BOUTECA (politicoloog UGent) «De N-VA zal wel goed scoren, maar ik verwacht dat ze dé verliezer van de coalitiegesprekken worden. In de meeste centrumsteden staat men niet te springen om met hen te besturen. Vooral bij CD&V is de aversie groot. Beide partijen dingen naar de titel van grootste volkspartij. In Genk zal Wim Dries er alles aan doen om Zuhal Demir buiten te houden, in Hasselt en Leuven gebeurt wellicht hetzelfde met Steven Vandeput en Lorin Parys. In Gent, Oostende en Brugge wordt het ook moeilijk. En als Bart Somers in Mechelen een absolute meerderheid haalt, heeft hij de N-VA niet meer nodig. Kun je dan nog zeggen dat je gewonnen hebt? Gelukkig hebben ze Antwerpen als bliksemafleider.»

DAVE SINARDET (politicoloog VUB) «Als CD&V lokaal de grootste partij blijft ten koste van de N-VA, kan Wouter Beke ook zeggen dat hij gewonnen heeft.»

BRINCKMAN «Maar standhouden op het platteland zal niet volstaan. CD&V bestuurt mee in 147 van de 308 gemeenten, maar daar zitten veel kleintjes bij. In de steden moet het beter. Als Mieke Van Hecke en Kris Peeters falen in Gent en Antwerpen, straalt dat af op het volledige resultaat. CD&V zal wellicht wel Brugge heroveren. En in Hasselt is er een voorakkoord met de SP.A.»

SINARDET «Eén ding is zeker: ze zullen zondag allemaal proberen om zich tot winnaar uit te roepen, zélfs als ze verloren hebben.»

De grote verliezer?