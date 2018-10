'Ons diploma is niet veel meer waard. Het is een ticket naar de arbeidsmarkt, maar het is geen garantie op een duurzame loopbaan'

HUMO ‘No Jobs’ prijkt op de cover van uw boek: een handige manier om het in de etalage te zetten?

FONS LEROY «Ik beken: het is een truc van de foor. Maar het was het idee van mijn uitgever! (lacht) We zochten een manier om mensen te laten nadenken over robotisering en digitalisering, en het effect ervan op de arbeidsmarkt. We krijgen al jaren te horen dat machines ons gaan vervangen, maar ik geloof niet dat we binnenkort zonder job zullen zitten. Integendeel: we kunnen de digitalisering net gebruiken om méér werk te creëren. Werkgeversorganisatie Agoria heeft een studie gepubliceerd die me daarin sterkt. Tegen 2030 zullen we meer dan een half miljoen vacatures niet kunnen invullen.»

HUMO Te veel jobs dus, in plaats van géén jobs?

LEROY «Ja, maar toch houdt de titel van mijn boek steek: werk zal in de toekomst niet meer de vorm aannemen van een job zoals we die vandaag kennen. Die associëren we vaak met sleur, stress en beklemming. Dat komt omdat onze jobs het resultaat zijn van de industriële revolutie. Bij het ontstaan van de massaproductie heeft men de nadruk gelegd op efficiëntie, met een vast takenpakket voor elke werknemer. Repetitief, dag in, dag uit. Maar een arbeider die de hele dag metalen platen aan elkaar schroeft, krijgt nooit een afgewerkte auto te zien. Dat werkt vervreemding in de hand.

»Er is een groot gebrek aan autonomie en zelfstandigheid. Het hoge aantal burn-outs heeft daarmee te maken. Daarom zeg ik: no jobs! We moeten ons werk anders invullen. Arbeid moet weer zinvol zijn en mensen moeten zich kunnen ontplooien.»

HUMO Hoe begin je daaraan?

LEROY «Autoconstructeurs zoals Scania en Volvo zijn vooruitstrevend en zetten vandaag in op teamwork. Terwijl werknemers vroeger verantwoordelijk waren voor één onderdeel – bijvoorbeeld de hele dag deuren monteren – worden ze nu ingedeeld in groepen die verantwoordelijk zijn voor de productie van x-aantal auto’s per week. Ze maken zelf de planning en de werkroosters op, beslissen wie wanneer vakantie neemt. Die autonomie heeft een meetbaar effect op het welbevinden van het personeel: er is minder verzuim en de betrokkenheid is hoger. Bij Niko – een Belgische speler in domotica – doen ze het ook ongeveer zo: daar is de productiviteit zelfs gestegen.

»Het is mijn overtuiging dat je de digitalisering en de robotisering kunt aanwenden om werk waardevoller en zinvoller te maken. En ook om meer werk te creëren.»

HUMO Tot nu toe dachten we dat robots en computers jobs zouden kosten, volgens sommige studies tot 40 procent.