Kenneth Mercken «‘Coureur’ is fictie, maar de film is wel gebaseerd op mijn eigen ervaringen. Rond 2000, een wilde periode in de wielersport, leerde ik in Italië dat de koers twee gezichten heeft: de heroïsche buitenkant van de overwinning en de euforie, en een destructieve kant, die je niet te zien krijgt. Velen grijpen naar epo, testosteron, groeihormonen en andere verboden middelen. Talloze jeugdrenners offeren jaren van hun leven op aan de wielersport en krijgen er niets voor terug. Je dromen najagen kan mooi zijn, maar ook tragisch. Mijn lichaam kon het niet aan, dus ben ik ermee gestopt, ook al was ik net kampioen van België geworden.»

HUMO Waarom heb je voor debutant Niels Willaerts gekozen?