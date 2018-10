‘ Lieve Fleur, als alle kerncentrales putje winter moeten sluiten, en als tegelijk ook nog eens alle windmolens omverwaaien, én als tot overmaat van ramp de gascentrales in binnen- en buitenland vastvriezen, dan nog zullen wij geen kou lijden. Want ik hou van je!’ Dat had Lennert gezegd, en omdat zijn vriendin hem verbaasd aankeek, voegde hij er nog aan toe: ‘Ik ga een nieuwe techniek ontwikkelen. Omdat ik dus, zoals gezegd, van je hou.’