'Als meisje voelde ik al: ik weet niet wat ik voor elkaar wil krijgen, maar wel dat ik íéts voor elkaar ga krijgen'

Het grootste deel van het jaar vertoeft Hilary Mantel (66) samen met haar man, de geograaf Gerald McEwen, in een appartement aan de kust van Exeter, in Devon. Vandaag zit ze op de beige bank van hun tweede appartement, in Sunningdale, dat ze heeft gekocht om dichter bij het literaire leven in Londen te kunnen zijn. De beige bank is nog van de vorige bewoners, net als de rest van het beige interieur. Hilary en haar man, tegenwoordig de personal assistant van zijn vrouw, hebben het te druk om nieuwe spullen te kopen – met dank aan Thomas Cromwell.

Van de eerste twee delen van haar trilogie, ‘Wolf Hall’ en ‘Het boek Henry’, zijn miljoenen exemplaren verkocht. Daarin beschrijft ze het ontstaan van het moderne Engeland aan de hand van het hoofdpersonage Cromwell, de straatarme zoon van een smid die zou uitgroeien tot de rechterhand van koning Hendrik VIII. Het vertellen zit haar in het bloed, zegt ze, haar moeder was een ‘geweldige verhalenverteller’.