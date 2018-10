Jonge Leeuwen: Zita Wauters (13), dochter van Koen Wauters. 'Ik ben de camera's gewoon sinds de dag dat ik geboren ben'

'Toen Stijn Coninx me de rol aanbod, zei ik: 'Cool!' Maar ik wist niet wie of wat de Bende van Nijvel was'

HUMO Je vader is trots.

Zita Wauters «Ik denk het wel, ja. ‘Keigoed gedaan!’ zei hij na de film. Maar hij was vooral heel stil, en liet een traantje. Die film raakt je wel, hè.»

HUMO Het is jouw personage, Rebecca, dat roept: ‘Niet schieten! Dat is mijn vader.’ Haar kreet is de titel van de film.

Zita «Dat vond ik cool. Maar ook beangstigend, want het is één van de belangrijkste scènes van de film. Ik wilde zeker niet afgaan. Het is ook een moeilijke scène, want ik moest de angst en het verdriet van Rebecca echt voelen.»

'Dat kleine kindjes met mij op de foto willen op Ketnetdagen vind ik keischattig. Maar ik vind het raar dat ook oudere mannen soms met mij op de foto willen en me dan vastpakken'

HUMO Mijn collega Annemie Bulté, die samen met Bende-slachtoffer David Van de Steen het boek schreef waarop de film is gebaseerd, zei dat ze ontroerd was door hoe je na elke scène vroeg: ‘Deed ik het goed?’

Zita «Ik had bij Studio 100 wel wat acteerlessen gevolgd, maar het was de eerst keer dat ik echt mocht acteren. Plots stond ik naast Jan Decleir en Louis Talpe, terwijl ik amper een paar jaar geleden nog had gedacht: oh my god, Mega Toby! Ik was superonzeker omdat iedereen keiveel ervaring had. Ik wou niet dat de kijkers achteraf zouden merken dat ik de mindere ben. Ik wilde niet de zwakke schakel zijn die het voor de andere acteurs zou verpesten. Daarom vroeg ik de hele tijd tips. ‘Probeer minder snel te praten en echt oogcontact te maken,’ zei Jan Decleir. Ik heb zoveel geleerd! Iedereen heeft me geholpen. Niet dat ik het daarvoor slecht deed, hè (lacht). Maar ik ben me wel veel zekerder gaan voelen, waardoor alles nog beter lukte.»