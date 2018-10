Op de radio en in 'De klas': het loopt lekker voor Karolien Debecker

Het beroep van leerkracht is niet makkelijker geworden sinds telefoons ook zonder snoer verkrijgbaar zijn. En dus moest Karolien Debecker , elke ochtend op Radio 1 te horen in ‘Bij Debecker’ , niet lang zoeken naar een geschikt onderwerp voor een gastcollege voor een groepje 16-jarigen. In ‘De klas’ doceert ze over de impact van sociale media. ‘Ook veel zestigers zijn verslingerd aan Facebook.’

'Jongeren mijden alle onnodig sociaal contact: ze durven de telefoon niet meer op te nemen of ergens aan te bellen'

KAROLIEN DEBECKER «Niet alleen volwassenen zijn bezig met de keerzijde van sociale media. Toen ik ‘Generation M’ nog presenteerde op MNM, merkte ik dat ook jongeren daar heus wel mee bezig zijn. Velen van hen vinden het idee van een gsm-loze zondag niet eens zo gek.»

HUMO Je loopt zelf ook het risico om opgeslokt te worden door de immer aanwezige sociale media, zeg je in de aflevering.

DEBECKER «Ik ben er nogal gevoelig voor, ja. Ik moet elke dag letten op hoe ik mijn tijd besteed, want het is zo makkelijk om op elk luw moment naar de gsm te grijpen en nóg maar eens door Facebook of Twitter te scrollen.

»Het keerpunt kwam toen ik op een bepaald moment vaststelde dat ik geen boek meer gelezen kreeg, zelfs de krant bleef op den duur ongelezen liggen. Het is nu een dagelijkse oefening om toch maar niet toe te geven aan de verlokking. Wanneer ik thuiskom, probeer ik mijn smartphone weg te leggen, of zet ik hem in vliegtuigstand, zodat er geen oproepen meer binnenkomen. De ene dag lukt dat al wat beter dan de andere: sinds ik ’s ochtends ‘Bij Debecker’ presenteer, gebruik ik mijn telefoon als wekker – ik heb een heilige schrik dat ik me zal verslapen. Maar daardoor verspil ik nu het eerste kwartier van mijn dag aan het checken van sociale media. Ik denk er serieus over na gewoon weer een klassieke wekker te gebruiken.»

HUMO Je hebt een zoontje van 1,5 jaar. Maak jij je zoals veel ouders zorgen over hoe jongeren door al die schermen zullen verleren om ook in het echte leven met elkaar te praten?

DEBECKER «Ik geloof dat jongeren op één of andere manier altijd wel op hun pootjes zullen terechtkomen – voor elke beweging ontstaat er een tegenbeweging. Maar het kan geen kwaad om aandachtig te blijven.

»Ik bemerk al een verandering bij de stagiairs op onze redactie. Het komt opvallend vaak voor dat die ontzettend schuw zijn: dikwijls zijn ze zelfs bang om de telefoon op te nemen of iemand te bellen. Terwijl we als Vlamingen sowieso al vrij schuw zijn. We moeten erop letten dat we niet helemaal doodsbang worden om elkaar aan te spreken.

»Het valt me ook op dat jongeren vandaag de dag niet meer aanbellen bij elkaar als ze hebben afgesproken: ze wachten voor de deur en sturen dan een berichtje met ‘Kom eens naar buiten’ – doodsbang als ze zijn om iemand anders voor zich te krijgen. Ze mijden alle onnodig sociaal contact. Kom dan na je studies maar eens terecht in een bedrijf waar je elke dag met mensen moet praten.»

HUMO Wordt de iPad ten huize Debecker soms ingezet bij de opvoeding?

DEBECKER «Dat gebeurt, voor het slapengaan mag Samuel af en toe nog naar ‘Bumba’ kijken. Maar ik merk ook hoe agressief hij wordt als je dat ding weer probeert af te nemen. Elke keer is dat een ontzettend drama. Samuel is nog maar anderhalf, maar hij swipet nu al op alles wat hij tegenkomt: gek om te zien. Maar we mogen ook niet doen alsof sociale media en smartphones alleen bij jongeren voor problemen zorgen: ik merk bij veel zestigers dat zij al even makkelijk verslingerd raken aan Facebook.»

HUMO Je bent 39. Gaapte er een generatiekloof in ‘De klas’, of slaag je erin om nog mee te zijn?

DEBECKER «Ik doe m’n best, en ik heb het gevoel dat ik de jongeren van vandaag nog altijd begrijp. Toegegeven, nu ik voor Radio 1 werk, is die wereld wel iets verder weg dan bij MNM. Maar ik probeer bij te blijven en elke dag alles te volgen via sociale media. Dat is nodig, merk ik: anders loop je al snel het gevaar om af te glijden naar het niveau ‘ouwe doos’.»

HUMO Toch, het verschil tussen opgroeien in 1995 en nu moet je al opgevallen zijn.

DEBECKER «Vooral dan in hoe je als meisje tegen-woordig met jongens praat. Vroeger was zoiets een complete verschrikking: als je geïnteresseerd was in iemand, moest je die jongen thuis opbellen. Wat als zijn moeder opnam? Toen ik in mijn klas vertelde wat voor verschrikking flirten vroeger was, vonden ze dat idee net heel charmant. Nu moet je als jongen nooit meer op een meisje afstappen om haar te leren kennen: je spreekt haar gewoon online aan. Maar de meisjes in de klas zeiden dat ze niets liever willen dan een jongen die naar hen toe komt om een praatje te slaan.

»En dan is er nog het schoonheidsideaal waar ze voortdurend mee te maken krijgen door die smartphone. Toen ik op school zat, moesten mijn wenkbrauwen er niet zus of zo uitzien, nu is dat wel even anders. Vroeger keek iedereen naar de modemagazines als boosdoener, vandaag heeft iederéén een modemagazine in zijn zak zitten in de vorm van een smartphone. We mogen niet onderschatten wat de invloed daarvan kan zijn op het zelfvertrouwen van jongeren.»

HUMO Eén onthulling uit de aflevering: Karolien Debecker maakte in haar studententijd spiekbriefjes per dozijn. Heb je dat ook gedaan toen je onlangs begon bij Radio 1?

DEBECKER «Nee, nu grijp ik gewoon naar mijn laptop als ik het even niet meer weet. Veel makkelijker. Al moet ik zeggen dat die geen grote hulp was toen in mijn eerste uitzending het hele computersysteem van Radio 1 uitviel. Naar verluidt komt zo’n crash maar eens om de zeven jaar voor. Om zoiets dan net tijdens je eerste uitzending mee te maken, is de absolute hel. Helemaal de wet van Murphy. Op den duur kreeg ik de slappe lach: een natuurlijke reflex die ik ook weleens krijg tijdens begrafenissen en andere momenten waarop ik me diep ellendig voel. Pas achteraf drong het echt tot me door: hoe kut was dát, zeg?»

HUMO Ben je dan, verslingerd als je bent aan sociale media, online gaan kijken naar de reacties?

DEBECKER «Ik probeer me er een beetje voor af te schermen: slechte reacties raken je altijd, hoe sterk je ook bent. Al had ik het erger verwacht. Ik was op voorhand gewaarschuwd voor de berucht kritische Radio 1-luisteraar. Een MNM-dj die naar hun zender komt? Dat is een makkelijk doelwit, hè. En ja, er zijn wel een stuk of drie berichten binnengelopen die het nogal voorspelbaar over ‘de verkleutering van Radio 1’ hadden. Maar zolang ze me niet op inhoudelijke fouten kunnen betrappen, doen ze maar.»

HUMO Is de muziek op Radio 1 de laatste weken trouwens mee verjongd, of is dat maar een illusie?

DEBECKER «Er is met mijn aantreden alleszins geen grote omwenteling ingezet, als je dat bedoelt. Misschien komt het omdat mijn voorganger, Jan Hautekiet, af en toe eens een jazzplaat durfde te draaien in zijn programma, dat zal ik niet zo snel doen.»

HUMO Jan Hautekiet loopt nog tot februari rond bij Radio 1. Heb je hem al gevraagd wat hij vindt van je debuut?

DEBECKER «Nee, hij had op voorhand gezegd dat hij zich daar niet over zou uitlaten. Hij vraagt weleens hoe het gaat, maar meer niet. Ik ben al lang blij dat Jan zélf besloten heeft ermee te stoppen, en dat hij me zélf naar voren heeft geschoven als zijn opvolger. Stel je voor dat het niet zo gegaan was: dán had ik het pas mogen horen (lacht).»