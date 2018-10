'Mein Kampf' is een bestseller: moeten we daar blij mee zijn?

Daar is hij weer: 93 jaar nadat Adolf Hitler zijn pen in vitriool heeft gedoopt, is ‘Mein Kampf’ opnieuw een bestseller. De nieuwe Nederlandse vertaling die begin september werd gepubliceerd, is nu al aan zijn vijfde druk toe en staat stevig op de eerste plaats in de top 10 non-fictie. Kan historicus en Duitslandspecialist Willem Melching , die de inleiding en omkadering van deze ‘Mijn strijd’ opstelde, het succes verklaren?

HUMO Al een vijfde druk: mooi!

Willem Melching «Goh, kun je dat mooi noemen? Het gaat tenslotte over een boek dat Hitler schreef. (Denkt na) Ja, je kunt het mooi noemen. Het is een ernstige uitgave, en er blijkt belangstelling voor te bestaan. Veel meer dan we hadden verwacht. Uitgever Mai Spijkers en ik hadden op zo’n 8.000 exemplaren gerekend, maar we zitten nu al aan 17.000.»

HUMO Waarom die stormloop? Nieuwsgierigheid?

Melching «Vermoedelijk. In Nederland was het boek decennialang verboden. In België vond je het alleen op rommelmarkten en in obscure antiquariaten. Dat de verkoop nu zo snel gaat, is volgens mij een inhaalbeweging.

»En daarnaast is de interesse in de Tweede Wereldoorlog nog altijd heel groot.»

HUMO Kan het succes gelinkt worden aan de opkomst van populisme in Europa?

Melching «Misschien. Hitler was een rechtse populist. Hij zag de zwakke plekken van de democratie en maakte daar gebruik van om aan de macht te komen. Wie wil dat onze parlementaire democratie blijft bestaan, kan lessen trekken uit ‘Mein Kampf’.»

HUMO Wie de democratie het liefst ziet verdwijnen, kan er natuurlijk óók iets van leren.

Melching «Men is soms bang dat mensen door dit boek sympathie zullen krijgen voor Hitler. Onzin! Dit is een wetenschappelijke uitgave die je met een gerust geweten kunt kopen, géén vies neonaziboekje.

»De mensen weten heus wel dat het schandelijk is wat Hitler schreef. Toch heb ik bij elk hoofdstuk een inleiding geschreven – 110 bladzijden in totaal. Daarin tracht ik alles te kaderen. Heel zakelijk, nooit moraliserend.»

HUMO Een Leuvense boekenwinkel verkoopt het boek in een bundeltje met ‘Is dit een mens’ van Primo Levi, een boek met getuigenissen over de Jodenvervolging. Goed idee?

Melching «Men zou er ook het dagboek van Anne Frank bij kunnen stoppen. Maar dat hoeft niet, het boek laat zich prima lezen zonder andere boeken erbij. Al is het wel een sympathiek gebaar.»

HUMO De succesverkoop zorgt soms voor akelige gesprekken in de winkel. Een verkoper getuigde in De Morgen hoe een klant hem vertelde ‘Dat het boek vol supergoeie ideeën staat.’

Melching (lachje) «Nou, ik weet niet wat die persoon onder goeie ideeën verstaat. Hitler pleitte ervoor om kinderen twee uur per dag te laten sporten op school. Vindt die man dat een goed idee? Ik alvast niet. Wat mij betreft krijgen ze wat meer wiskunde of filosofie.

»Het is me opgevallen dat de meeste boekhandelaren weinig reclame maken voor ‘Mijn strijd’. Ze gaan er omzichtig mee om, maar dat vind ik oké. Ze kunnen het dan ook moeilijk in de etalage leggen met een bordje ‘Boekentip voor de vakantie’ erbij.»

