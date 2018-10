THEA VAN BODEGRAVEN-BOONSTRA «Ik heb meer dan 15 jaar vastgezeten in de angst en dwang van mijn man, zonder dat ik het zelf besefte. Hij piekerde over alles: wat er op het werk was gebeurd, wat iemand in de winkel had gezegd. Thuis moest ik hem constant geruststellen en bevestigen. Als je samenleeft met iemand met angst of dwang, kun je niet anders dan daarin meegaan. Ik dacht wel: wat voor gekke dingen ben ik nu aan het doen? Maar deed ik het niet, dan escaleerde het en raakte hij in paniek of werd hij boos. Eigenlijk word je als naaste emotioneel gechanteerd. Op den duur liep ik de hele dag op eieren en had ik geen normaal leven meer.»

HUMO Hou je het probleem niet in stand door erin mee te gaan?

VAN BODEGRAVEN-BOONSTRA «Precies. Ik bedoelde het natuurlijk goed, maar zo hield ik die angst in stand. Het tegenovergestelde effect van waar ik op hoopte.