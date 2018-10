Laatste loodjes: 'Het glitterjasje van Kris Peeters'

Als de schipper van de Evanna adjectieven als ‘hoogstaand’ en ‘verheffend’ gebruikt, zullen die vanuit zijn optiek altijd wel op pretentieuze praatjesmakers slaan, die het graag over ‘kwaliteit’ hebben en er dan ook dag en nacht op uit zijn het genoegen van de gewone man te vergallen.

Als gewone man is het mij dan weer een genoegen kwaliteit na te streven, want het beste is goed genoeg voor iedereen. Toegegeven, ‘kwaliteit’ strak en universeel definiëren is voor een beetje non-academicus stukken moeilijker dan voorbeelden te geven van wat kwaliteit níét is: Kris Peeters, de vicepremier die, om voorgoed de Antwerpse volkgunst te winnen, voor deejay speelde aan boord van de Evanna. De schepelingen dansten de polonaise. Hij had zich door ‘Gert Late Night’ een rood glitter-jasje laten aanpraten en lachte aldoor schaapachtig. Meer bepaald als een schaap dat het Offerfeest niet ziet aankomen.

Ook Donald J. Trump, die door een democratische vergissing in zijn voordeel nog steeds president van de Verenigde Staten is, houdt zich in woord en daad verre van kwaliteit, wellicht van nature. Sinds hij laatst nietsvermoedend de risee was op de vergadering van de Verenigde Naties, meent hij dat hij ook als stand-upcomedian zijn weerga niet heeft. Het hufterdom, een moeilijk publiek, kwam niet meer bij toen hij Christine Blasey Ford nabauwde in Southaven, Mississippi.