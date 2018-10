'Girl' in de bioscoop: waar Lukas Dhont de mosterd vond

‘Girl’, het langspeelfilmdebuut van Gentenaar Lukas Dhont (27), heeft er al een ronduit indrukwekkende zegetocht op zitten: hoofdrolspeler Victor Polster (16) werd in Cannes bekroond als beste acteur, Dhont kreeg de Caméra d’Or voor het beste regiedebuut, Netflix kocht de film én hij is dit jaar de Belgische inzending voor de Oscar voor Beste niet-Engelstalige Film. Na al dat fraais mag ook ú nu dit mooie meisje in de armen sluiten, want ‘Girl’, het verhaal van een 15-jarige transgender die ballerina wil worden, opent deze week het Film Fest Gent en speelt vanaf volgende week in alle Belgische bioscopen.