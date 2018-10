Eeuwig spits Jan Mulder: 'Hein Van Haezebrouck'

'Marc Coucke kan wel een paar miljoen missen voor de afkoopsom in het contract van Hein Vanhaezebrouck'

Nog niet zo lang geleden zat in het bestuur van Ajax een gedelegeerde van de supporters die was veroordeeld wegens drugshandel en moord. ‘Ja, maar...’ begon het bestuur te sputteren, toen de misdadiger door de fanclubs naar voren werd geschoven. Maar het was die gevreesde figuur of niemand. En zo geschiedde.

Fans zijn een machtige factor in de voetbalwereld geworden. De duurbetaalde spelers zijn na een wedstrijd, gewonnen of verloren, verplicht met de handen klappend boven het hoofd een rondje te lopen. Om de veertien dagen dienen ten minste twee vedetten van het eerste elftal het fanhome te bezoeken. Ook zullen zij allerlei activiteiten buiten hun normale werk – voetballen – moeten verrichten, zoals signeersessies en fotomomenten in buurten met een hoog gemiddelde aan diehards. De supporter staat hoger in de hiërarchie van de macht dan de voetballer. Een leuke ontwikkeling. De tijd dat de arbeider in de regen achter het doel op een modderig dijkje zich de longen uit het lijf schreeuwde, is voorbij. Er moet een dak op en een bar achter. Uitstekend. Niets op aan te merken.