Nee, rationeel een partner kiezen werkt niet, zegt relatie-experte Rika Ponnet. Hoe krijg je wel een goede relatie?

'Stop met die lijstjes. Denk je nu echt dat je bij iemand de liefde zult vinden omdat hij op de SP.A heeft gestemd?'

We spreken af met Ponnet bij Duet Relatiebemiddeling, het kantoor dat ze runt samen met haar man Mark Boeykens. Terwijl we praten, toont ze ons een geboortekaartje dat op haar bureau ligt. ‘Van een stel dat wíj bij elkaar hebben gebracht,’ zegt ze trots, waarop ze voorleest: ‘Dank je voor de bijna perfecte match.’ Tegenwoordig spreken we wel vaker over de liefde in termen van ‘het is een match’ of ‘het is geen match’. Die term hebben we te danken aan ‘Blind getrouwd’, waar nu al drie seizoenen lang naar hartenlust singles gematcht worden op basis van rationele checklists.

Rika Ponnet «Eén van de redenen waarom ik ‘Alleen met jou’ schreef, is dat men de voorbije jaren is gaan pleiten voor de rationele liefde. Alain de Botton doet dat, Dirk De Wachter ook een beetje. Dirk bedoelt het goed, maar soms komt zijn boodschap over als: mik maar wat lager. Ik noem het de zesjescultuur in de liefde: waarom streven naar een tien als een zes voldoende is? Daar ben ik het absoluut niet mee eens.»

HUMO Waarom niet? Toen De Botton en De Wachter met die boodschap kwamen, hoorde je sommigen een zucht van opluchting slaken: al dat streven naar de Ware en de Perfecte Relatie bezorgde hun alleen maar kopzorgen en hartzeer.

Ponnet «Ja, maar dan gaan we voorbij aan de essentie: mensen dóén dat niet, de liefde rationeel bekijken. We worden niet verliefd met ons hoofd. Ik weet zeker dat ook Alain de Botton geen lijst heeft ingevuld om te kijken of hij en zijn vrouw wel bij elkaar passen. Rationaliteit zat daar vast voor niks tussen.

»Ik begrijp het pleidooi voor de ratio wel. Het komt voort uit de gedachte: als we niet willen lijden in de liefde, moeten we de lat wat lager leggen. Zeker bij Alain de Botton vind je dat terug: als we een duurzame relatie willen, moeten we ons vooral niet te veel aantrekken van het romantische model, maar moet er harmonie zijn. We moeten niet te erg verschillen van onze partner, we kunnen beter dezelfde achtergrond en ambities hebben. Alleen: dat gaat compleet voorbij aan wat liefde is.»

'Het tevredenst over hun leven blijken gescheiden mensen met een nieuwe partner'

HUMO Daar zeg je het: wat is liefde dan wél?