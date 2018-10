De toerist die in Liverpool The Beatles wil mijden, wens ik veel geluk. Nog steeds zijn de Fab Four alomtegenwoordig in de Britse havenstad: er is een uitstekend Hard Day’s Night Hotel, aan de Albert Dock kun je naar The Beatles Story, de barbier op Penny Lane scheert nog altijd klanten en er zijn letterlijk honderd pubs, bars en restaurants waarvan de naam verwijst naar een Beatles-song. Een maand geleden zag ik hier nog de échte Paul McCartney live spelen, nu ben ik in Liverpool voor een optreden van The Analogues, die tijdens de jaarlijkse ‘Beatles Week’ hun nieuwe project voorstellen. Nadat de vijf Nederlanders vorig jaar integraal ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’ speelden, gaan ze nu de hort op met ‘The White Album’, dat op 22 november 50 jaar oud wordt.

De dubbele witte van The Beatles integraal live spelen zou een idiote missie zijn als The Analogues niet zo goed waren. Na hun concert in de Philharmonic Hall in Liverpool (met behalve alle songs uit ‘The White Album’ ook uit-smijters als ‘I Am the Walrus’ en ‘The End’) noemde Freda Kelly, tien jaar lang de secretaresse van The Beatles, hen ‘de allerallerbeste tributeband’. The Analogues werd opgericht in 2014 door Fred Gehring, een gewezen topman bij het modemerk Tommy Hilfiger, die nu de Ringo Starr van dienst is.

Fred Gehring (drums) «Ik deed mijn job graag, alleen had ik weinig voeling met het product. Nu heb ik diezelfde drive, maar dan voor iets waar ik wel passioneel in geloof: muziek.»