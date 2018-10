Tim Burton heeft niet alleen een expo, maar ook een nieuwe film voor te stellen, ‘Dumbo’, die volgend voorjaar in de zalen komt. Het olifantje met de grote oren is een prototypische Burton-held: een outcast die iets bijzonders kan. Na ‘Alice in Wonderland’ is dit Burtons tweede bewerking van een Disney-klassieker. Met die studio onderhoudt de regisseur al decennialang een haat-liefderelatie. Tekenen was zijn eerste droom, en als 17-jarige stuurde hij de studio een boek toe dat hij zelf had gemaakt. De afwijzingsbrief is op de expo in Genk te zien, samen met meer dan 400 tekeningen, schilderijen, foto’s, poppen, maquettes, geanimeerde films en installaties.

Tim Burton «Ik zou nooit zélf naar het MoMA in New York stappen en vragen of ik er mijn werk mocht tentoonstellen. Maar toen ik gevraagd wérd, vond ik het wel een fijn idee om te laten zien hoe mijn ideeën ontstaan en welke vormen ze kunnen aannemen. De expo toont de chaotische manier waarop mijn brein werkt.

»Veel van wat op de expo te zien is, was ik totaal vergeten. Het was als een archeologische opgraving, en tegelijk voelde het alsof mijn vuile was werd buitengehangen. Beeld je eens in dat al je persoonlijke spullen uitgestald worden voor een gigantisch publiek. Ik voelde me naakt.»

HUMO Kwamen er ondergesneeuwde schatten naar boven bij de de zoektocht?

Burton «Die afwijzingsbrief van Disney (lacht). Eigenlijk was bijna alles een verrassing. Het is als een rare droom om al die dingen samen te zien, als stukjes van een puzzel. Curator Jenny He is er een paar jaar mee bezig geweest. Ik was echt verbaasd over hoeveel ze heeft gevonden.»

HUMO Critici waren genadeloos na de passage van de expo in het MoMA: ‘Dit is geen kunst.’